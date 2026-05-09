Captiva, 2018. augusztus 4.A vörösalgák nagymértékű elszaporodása miatt elpusztult halak egyikének partra sodort, felfúvódott teteme a floridai Captiva homokfövenyén 2018. augusztus 3-án. Az El Nino éghajlati jelenség fokozta időszakos vörösalga-burjánzás csökkenti a tengervíz oxigéntartalmát, ezért a kopoltyúval lélegző állatok könnyen megfulladnak. (MTI/EPA/Cristobal Herrera)
Riasztó El Niño kavarog – a lényeg számokban

Az El Niño tetőzése őszre és a 2026–2027-es télre várható. Térségünkben pokoli hőségre és szárazságra van kilátás.

Az óceáni mérések és a vezető globális előrejelző központok friss modellfuttatásai szerint 2026-ban történelmi erejű El Niño-esemény alakulhat ki a Csendes-óceánon.

Az ECMWF, a NOAA és az ausztrál BOM intézetek prognózisai egyaránt rekorderősségű jelenségre utalnak, amely akár az 1877–1878-as csúcsot is felülmúlhatja, és 2027-ig alapvetően átrendezheti a világ időjárási mintázatait – számolt be a Severe-Weather alapján a Portfolio.

A formálódó El Niño motorja egy kiterjedt, az elmúlt hetekben tovább erősödő, úgynevezett óceáni Kelvin-hullám, amely a felszín alatti meleg víztömegeket a trópusi Csendes-óceán nyugati részétől kelet felé szállítja.

A május eleji, mélységi hőmérsékleti adatok szerint a jelenlegi pozitív hőmérsékleti anomália nagysága már most eléri az 1997-es és a 2015-ös szuper El Niño-események hasonló fejlődési fázisában mért értékeket. Ráadásul a nyugati trópusi Csendes-óceán jelenleg melegebb, mint a korábbi szuperesemények idején volt, ami arra utal, hogy a Kelvin-hullám még nem érte el maximális erősségét.

Az ECMWF hosszú távú előrejelzése szerint az anomália könnyen meghaladhatja a szuper El Niño küszöbének tekintett +2 °C-ot, és akár +3 °C fölé, az extrém tartományba is kerülhet. A NOAA hasonlóképpen nagyon erős eseményt vetít előre. A keleti ENSO-térségben az őszi maximum idejére egyes számítások +4,5 °C-os pozitív anomáliát valószínűsítenek; ha ez bekövetkezik, az az elmúlt 150 év legerősebb El Niño-eseményét jelentené.

Európára a nyári előrejelzések egy kiterjedt magasnyomású képződményt vetítenek előre a kontinens középső és nyugati területei fölött. Ez a mintázat hőhullámokra és az átlagosnál szárazabb időjárásra utal ezekben a régiókban.

Az El Niño tetőzése őszre és a 2026–2027-es télre várható.

Ukrajna: tűzszünetet jelentett be Donald Trump, Volodimir Zelenszkij is megszólalt

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

A brit kormánypárt súlyos vereséget szenvedett az angliai, walesi és skóciai választásokon

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Andor László: Átváltozó Európa

Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa

Starmer under pressure, as Labour suffers heavy election losses

