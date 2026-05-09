2026. május 9. szombat Gergely
Egy nő melegszik a radiátornál.
Nyitókép: Getty Images/Tatiana Meteleva

Kikutatták, mi alapján dől el, hogy kiknek a legjobbak az esélyei a tél és a nyár túlélésére

Nem meglepő módon az európai kutatás rámutatott, hogy az időjárási szélsőségek okozta halálozások szoros összefüggésben vannak az anyagi helyzettel és az életkörülményekkel.

A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek nagymértékben meghatározzák, hogy a szélsőséges hőmérséklet mennyire növeli az egyes európai régiók halálozási kockázatát – írja a Phys.org cikke nyomán a Portfolio.

A Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) által vezetett, 32 európai ország adatait feldolgozó kutatás elsőként számszerűsíti, városi és vidéki lakosságra egyaránt, hogyan módosítják a társadalmi-gazdasági tényezők a hőmérséklet és a halálozás közötti összefüggést, 2000 és 2019 között történt több mint 161 millió haláleset adatai alapján.

Az eredmények alapján a leghátrányosabb helyzetű régiók jóval sebezhetőbbek mind a hőhullámok, mind a nagy fagyok számára. Az energiaszegénység, a rossz lakáskörülmények, az egészségügyi ellátáshoz való korlátozott hozzáférés és az alacsony szintű egészségértés mind hozzájárulhat a megnövekedett kockázathoz.

A Gini-együttható, a lakásfűtési nehézségek, valamint az anyagi és társadalmi hátrány következetesen magasabb, hőmérséklethez köthető halálozással járnak együtt.

Két lehetséges forgatókönyvet vizsgáltak a kutatók: az egyikben minden régió a legkedvezőbb, a másikban pedig a legkedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági feltételek mellett él. Az eredmény magáért beszél, ugyanis a két helyzet közötti különbség a lakások megfelelő fűtésére való képtelenség esetében meghaladja a 300 ezer halálesetet.

A jobb gazdasági helyzetben lévő, és magasabb várható életkorral rendelkező régiókban alacsonyabb a hideghez köthető halálozás. Ez vélhetően a jobb hőszigetelésnek, jobb egészségügyi rendszernek és alacsonyabb energiaszegénységnek köszönhető, ugyanakkor ezekben a régiókban a hőség miatti halálozás magasabb, feltehetően az intenzívebb urbanizáció miatt. Mint ismert, a sűrűn beépített, növényzettel gyéren fedett környezet miatt alakul ki az úgynevezett városi hősziget-hatás.

A szerzők hangsúlyozzák, hogy mivel az éghajlatváltozás nem egyformán érinti a különböző társadalmi csoportokat, az eredmények segíthetnek abban, hogy a klímaadaptációs, alkalmazkodási szakpolitikák hatékonyabban építsék be a társadalmi-gazdasági szempontokat, habár további vizsgálatokra is szükség lenne a globális délen is, mivel az összehasonlítható kutatások száma egyelőre igen csekély.

Szombattól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között Donald Trump amerikai elnök Washingtonban pénteken. Bejelentette azt is, hogy a fegyvernyugváshoz kapcsolódva a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazásban megerősítette az amerikai elnök által bejelentett megállapodást az ukrán-orosz tűzszünetről és a fogolycseréről.
 

A kormányzó brit Munkáspárt a péntek estig ismertté vált adatok szerint súlyos vereséget szenvedett az előző nap tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon, amelyek a Nigel Farage vezette radikális EU- és bevándorlásellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
 

Különleges időpontban, ma várható az új parlament alakuló ülése, ahol az április 12-i választások eredményeként soha nem látott kétharmados többséggel (141 fővel) rendelkezik a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Folyamatosan frissülő tudósításunkban a helyszínről jelentkezünk és számolunk be az Országházban és azon kívül zajló eseményekről. Délután már Magyar Péter lehet az ország új miniszterelnöke, aki két beszéddel is készül megválasztása alkalmából.

A Premier League-ben a címvédő Liverpool a válságban lévő Chelsea-t fogadja, de pályán lesz ma az Inter és a Bayern München is.

More than 20 Labour MPs call on PM to set out a timetable to resign as Reform makes huge gains in England and Labour loses power in Wales.

