Szomorú döntés született a Voyager–1 űrszonda kapcsán

A NASA 1977-ben indította útnak a Voyager–1-et. A szonda amellett, hogy felbecsülhetetlen adatokat és képeket küldött a Naprendszer bolygóiról, azóta is folyamatosan sodródik a csillagközi tér felé.

Jelenleg 171 csillagászati egységre van a Földtől, vagyis

a Nap–Föld távolság 171-szeresét tette már meg útja során.

Ez emberi léptékkel számolva 25 milliárd kilométert jelent

– írja a hvg.hu összefoglalója.

A Voyager–1-gyel az elmúlt évek során több probléma is volt, melyeket eddig minden esetben sikerült megoldani. Igaz, olykor komoly áldozatok árán – sok műszerét ugyanis már le kellett állítani.

Most ismét azt közölte a NASA Jet Propulsion Laboratory, hogy le kellett állítani a Voyager–1 egyik tudományos műszerét, miután váratlanul csökkent az eszköz energiaellátása. Eredetileg 10 tudományos berendezés működött az űreszköz fedélzetén, most már azonban csak kettő látja el a feladatát – fejti ki a Gizmodo cikke.

A tudósok minden erejükkel azon vannak, hogy minél tovább életben tartsák a több évtizede az űrben száguldó Voyager–1-et. „Senki nem állít le egy tudományos műszert örömmel, ugyanakkor ez a rendelkezésre álló legjobb megoldás” – húzza alá Kareem Badaruddin, a JPL Voyager-missziójának vezetője.

A Voyager–1 energiaellátása egy februári forgómanőver során csökkent váratlanul. Az irányító csapatnak gyorsan cselekednie kellett, a további csökkenés ugyanis beindíthatta volna a biztonsági rendszert, amely nekilátott volna az alkatrészek önálló leállításának.

A szerkezet energiaellátásáról egy radioizotópos termoelektromos generátor gondoskodik, amely a plutónium bomlásából merít energiát. Az idő vasfoga azonban ezen is meglátszik már, évente 4 wattal csökken a teljesítménye – emiatt is kellett leállítani már több műszert is.