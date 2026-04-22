2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
View of the planet Jupiter. Voyager probe in exploration around the planet. Solar system. 3d rendering. Element of this image is furnished by Nasahttps://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/jup0vss1
Nyitókép: Getty Images/Naeblys

Szomorú döntés született a Voyager–1 űrszonda kapcsán

Még egy műszert le kellett állítani, így tízből már csak két tudományos műszere működik a Voyager–1 űrszondának, miután váratlanul ismét esett az eszköz energiaellátása.

A NASA 1977-ben indította útnak a Voyager–1-et. A szonda amellett, hogy felbecsülhetetlen adatokat és képeket küldött a Naprendszer bolygóiról, azóta is folyamatosan sodródik a csillagközi tér felé.

  • Jelenleg 171 csillagászati egységre van a Földtől, vagyis
  • a Nap–Föld távolság 171-szeresét tette már meg útja során.
  • Ez emberi léptékkel számolva 25 milliárd kilométert jelent

írja a hvg.hu összefoglalója.

A Voyager–1-gyel az elmúlt évek során több probléma is volt, melyeket eddig minden esetben sikerült megoldani. Igaz, olykor komoly áldozatok árán – sok műszerét ugyanis már le kellett állítani.

Most ismét azt közölte a NASA Jet Propulsion Laboratory, hogy le kellett állítani a Voyager–1 egyik tudományos műszerét, miután váratlanul csökkent az eszköz energiaellátása. Eredetileg 10 tudományos berendezés működött az űreszköz fedélzetén, most már azonban csak kettő látja el a feladatát – fejti ki a Gizmodo cikke.

A tudósok minden erejükkel azon vannak, hogy minél tovább életben tartsák a több évtizede az űrben száguldó Voyager–1-et. „Senki nem állít le egy tudományos műszert örömmel, ugyanakkor ez a rendelkezésre álló legjobb megoldás” – húzza alá Kareem Badaruddin, a JPL Voyager-missziójának vezetője.

A Voyager–1 energiaellátása egy februári forgómanőver során csökkent váratlanul. Az irányító csapatnak gyorsan cselekednie kellett, a további csökkenés ugyanis beindíthatta volna a biztonsági rendszert, amely nekilátott volna az alkatrészek önálló leállításának.

A szerkezet energiaellátásáról egy radioizotópos termoelektromos generátor gondoskodik, amely a plutónium bomlásából merít energiát. Az idő vasfoga azonban ezen is meglátszik már, évente 4 wattal csökken a teljesítménye – emiatt is kellett leállítani már több műszert is.

Az euró bevezetése átlagosan 2-6 százalékkal növeli a kereskedelmet. Ugyanakkor a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása enyhén negatív. Ez az ellentmondás nem statisztikai hiba, hanem a rendszer lényege. Az euró egyszerre gyorsít és korlátoz, attól függően, ki használja.
 

Továbbra is az iráni háborús híráramlás befolyásolja a hangulatot a nemzetközi részvénypiacokon, eredetileg tegnap járt volna le az USA és Irán között létrejött tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak. Az iráni fél viszont egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis a tűzszünet meghosszabbítása által okozott megkönnyebbülés ellenére nem igazán látni előrelépést. Az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van, és nagy a feszültség a Hormuzi-szorost illetően.

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/17. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten is a főnyeremény.

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

2026. április 22. 18:06
Akár a klímaharcba is beszállhatna az AI
2026. április 22. 04:24
Ha esetleg már unalmas lenne a kokainmedve, itt vannak a kokainlazacok
