2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Egy férfi kék ingben az orrát piszkálja.
Nyitókép: Pexels

Meghökkentő összefüggést találtak egy illetlen szokás és az Alzheimer-kór között

Infostart

Az orrpiszkálás, bár ártalmatlan rossz szokásnak tűnik, olyan biológiai következményeket is magában hordozhat, amiket a tudomány csak most kezd megérteni.

Ártalmatlan beidegződésnek gondoljuk, mégis lehet, hogy több köze van az agy egészségéhez, mint hinné. Egy kutatási szerint egy egészen hétköznapi szokás – az orrpiszkálás – akár közvetett módon is szerepet játszhat az Alzheimer-kór kialakulásában – írja a Scientific Reports folyóiratban publikált tanulmány alapján az Egészségkalauz.

A kutatók az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek annak vizsgálatára, hogy vajon milyen szerepe lehet a fertőzéseknek az idegrendszeri betegségek kialakulásában. Egy kutatás során ausztrál tudósok azt találták, hogy egy gyakori baktérium, a Chlamydia pneumoniae képes az orron keresztül eljutni az agyba.

Maga a kórokozó jól ismert, a légutakba kerülve például tüdőgyulladást okozhat. Ami viszont még érdekesebb, hogy korábbi vizsgálatok során ezt a baktériumot Alzheimer-kórban szenvedő emberek agyszövetében is kimutatták. Egereken végzett kísérletek során bebizonyították, hogy a baktérium a szaglóidegen keresztül – amely közvetlen kapcsolatot teremt az orrüreg és az agy között – meglepően gyorsan, akár 24-72 órán belül elérheti a központi idegrendszert.

Az új kutatások alapján, ha az orrnyálkahártya sérül – például mechanikus irritáció következtében –, a kórokozók könnyebben jutnak be a szervezet mélyebb rétegeibe. Vagyis az orrpiszkálás, különösen a rendszeres és erőteljes, apró sérüléseket okozhat az orr belső felszínén. Ez pedig potenciálisan kaput nyithat a baktériumok előtt.

Az egerek agyában a fertőzés hatására megnőtt az úgynevezett amiloid-béta fehérje mennyisége. Ez a fehérje az Alzheimer-kór egyik legismertebb biológiai jelzője, mivel az idegsejtek között lerakódva úgynevezett plakkokat képez. Egyes elméletek szerint viszont az amiloid-béta nem csupán káros lerakódás, hanem az immunrendszer válasza fertőzésekre. Vagyis elképzelhető, hogy a szervezet így próbál védekezni a betolakodó kórokozók ellen.

A legutóbbi kutatások tehát új megvilágításba helyezik az Alzheimer-kór kialakulását: nem kizárólag idegrendszeri, hanem részben fertőzéses és immunológiai folyamatként is értelmezhető.

Egy 2023-as, a Western Sydney Egyetem kutatói által publikált tanulmány tovább erősítette ezt a hipotézist. A szerzők szerint a szaglórendszer „valószínű belépési pont lehet a kórokozók számára”, mivel közvetlen anatómiai kapcsolatban áll az aggyal. Ez különösen azért érdekes, mert az Alzheimer-kór korai tünetei között gyakran szerepel a szaglás romlása is. Ez arra utalhat, hogy a folyamat már a betegség kezdeti szakaszában érinti ezt a rendszert.

A jelenlegi bizonyítékok még nem elegendőek ahhoz, hogy kijelentsük: az orrpiszkálás növeli az Alzheimer-kór kockázatát. A kutatások jelentős része állatkísérleteken alapul, és az emberi szervezet jóval összetettebb. Ugyanakkor az irány figyelemre méltó – írja a lap. Az idegrendszeri betegségek hátterében egyre több kutatás talál fertőzéses és gyulladásos tényezőket, így ez a mechanizmus is beleillik a képbe.

Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Kiss Róbert Richard: padlón Dubaj turizmusa, de könnyeket nem kell hullajtani

Miközben az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja járatait a KLM holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be, az iráni háború eszkalálódása padlóra küldte a dubai turizmust. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértőt, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetőjét kérdeztük.
 

Uniós eljárások garmadáját hagyja az Orbán-kormány Magyar Péter vezetésére, súlyos bírságok születhetnek

Az új magyar kormány egyik legkevésbé látványos, de pénzügyileg és politikailag is legsúlyosabb öröksége az lehet, hogy Magyarország ellen jelenleg 78 aktív kötelezettségszegési eljárás fut az Európai Bizottságnál, több közülük már az Európai Unió Bíróságán (EUB) van. Ezek az ügyek első ránézésre technikai jogvitáknak tűnhetnek, valójában sok mélyen érinti a magyar rendszert: van köztük környezetvédelmi, menekültügyi, médiaszabályozási, piacszabályozási, igazságügyi és alapjogi konfliktus is. A lista azért különösen kényes, mert újabb bírságokat kaphat a nyakába Magyar Péter hamarosan megalakuló kormánya.

Veszélybe kerülhet a nyaralás a Balaton kedvelt strandjain: bosszantó jelenség keseríti meg a fürdőzők életét

Százezrekbe, milliókba kerülhet a medertisztítás a magyar tengernél. Komoly ára van a balatoni strandok karbantartásának.

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iran's parliament speaker warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

