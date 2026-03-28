2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
Egy nő éppen egy gyógyszert vesz be tabletta formájában.
Nyitókép: Unsplash

Rákot kezelhetnek egy vérnyomáscsökkentővel, Magyarországon is ismert hatóanyagról van szó

Infostart

Áttörést hozhat a daganatos betegségek kezelésében egy széles körben alkalmazott vérnyomáscsökkentő gyógyszer, a telmizartán: egy friss kutatás szerint az anyag jelentősen fokozhatja bizonyos rákellenes terápiák hatékonyságát.

A The Journal for ImmunoTherapy of Cancer című szakfolyóiratban megjelent, az Egészségügyi szakirodalmi tallózó által ismertetett tanulmány szerint a telmizartán laboratóriumi körülmények között képes sebezhetőbbé tenni a daganatokat az úgynevezett PARP-gátló gyógyszerekkel (például az olaparibbal) szemben. Ez azért kiemelt jelentőségű, mert a jelenlegi terápiák gyakran csak specifikus génmutációk (például BRCA) esetén hatékonyak, a telmizartán alkalmazásával viszont olyan betegeknél is eredményt érhetnek el, akiknél ezek a feltételek hiányoznak, vagy akiknél már rezisztencia alakult ki a kezeléssel szemben - olvasható egy egészségügyi Facebook-oldalon.

A Dobson Szabolcs által jegyzett Egészségügyi szakirodalmi tallózó posztjából az is kiderül hogy a telmizartán és az olaparib kombinációja intenzívebb pusztítást végzett a tumorsejtek örökítőanyagában.

A stratégia tesztelése már megkezdődött embereken is;

az első, áttétes prosztatarákkal kezelt betegnél „kivételes választ” mutattak ki a kutatók.

A szakemberek jelenleg két párhuzamos klinikai vizsgálatban értékelik a módszert: az egyik a prosztatarákos férfiak, a másik pedig a platina-rezisztens petefészekrákban szenvedő betegek kezelésére fókuszál. Amennyiben az eredmények beigazolódnak, a már törzskönyvezett vérnyomáscsökkentő alkalmazása gyors és költséghatékony módon terjesztheti ki a daganatellenes terápiák körét.

Fotónk illusztráció.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé

Onnan indultak meg ballisztikus rakéták, ahonnan eddig még nem: újabb ország vált az iráni konfliktus részévé

Az iráni háború kitörése óta először rakétákat indítottak a jemeni húszi lázadók Izrael ellen, ezzel újabb ország lett részese a közel-keleti konfliktusnak.

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Brutális széllökések teszik tönkre a pihenést: komoly veszélybe kerülhet a közlekedés ebben a hazai régióban

Szeles, változékony idővel zárul a hétvége, többfelé esővel, záporokkal, sőt a hegyekben még hóval is

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Missile launched at Israel from Yemen, says Israeli military, as strikes continue on Iran

Israel and Iran exchange fire overnight and drone strikes are intercepted in UAE, Kuwait and Bahrain as Iran war enters second month.

