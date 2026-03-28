Rákot kezelhetnek egy vérnyomáscsökkentővel, Magyarországon is ismert hatóanyagról van szó

A The Journal for ImmunoTherapy of Cancer című szakfolyóiratban megjelent, az Egészségügyi szakirodalmi tallózó által ismertetett tanulmány szerint a telmizartán laboratóriumi körülmények között képes sebezhetőbbé tenni a daganatokat az úgynevezett PARP-gátló gyógyszerekkel (például az olaparibbal) szemben. Ez azért kiemelt jelentőségű, mert a jelenlegi terápiák gyakran csak specifikus génmutációk (például BRCA) esetén hatékonyak, a telmizartán alkalmazásával viszont olyan betegeknél is eredményt érhetnek el, akiknél ezek a feltételek hiányoznak, vagy akiknél már rezisztencia alakult ki a kezeléssel szemben - olvasható egy egészségügyi Facebook-oldalon.

A Dobson Szabolcs által jegyzett Egészségügyi szakirodalmi tallózó posztjából az is kiderül hogy a telmizartán és az olaparib kombinációja intenzívebb pusztítást végzett a tumorsejtek örökítőanyagában.

A stratégia tesztelése már megkezdődött embereken is;

az első, áttétes prosztatarákkal kezelt betegnél „kivételes választ” mutattak ki a kutatók.

A szakemberek jelenleg két párhuzamos klinikai vizsgálatban értékelik a módszert: az egyik a prosztatarákos férfiak, a másik pedig a platina-rezisztens petefészekrákban szenvedő betegek kezelésére fókuszál. Amennyiben az eredmények beigazolódnak, a már törzskönyvezett vérnyomáscsökkentő alkalmazása gyors és költséghatékony módon terjesztheti ki a daganatellenes terápiák körét.

Fotónk illusztráció.