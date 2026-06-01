Emberforma, azaz humanoid robotok egy 3D-koncepciós rajzon.
Nyitókép: Unsplash

Többé már nem sci-fi: elkezdődhet a humanoid robotok tömeggyártása

Infostart

Az egyik piacvezető tech-vállalat, az Nvidia számos bejelentést tett a Tajvanon megrendezett Computex konferencián, ezek közül volt az egyik egy megállapodás, ami a jövőben akár „dobozban készen kapható” humanoid robotokat hozhat a felhasználóknak.

Az Nvidia a tajvani Computex konferencián bemutatta új adatközponti processzorait és frissített szoftvereszközeit, valamint bejelentett egy humanoid robotokra irányuló együttműködést is. A vállalat a legújabb lépéseivel azt igyekszik bizonyítani, hogy az AI-infrastruktúra piacán továbbra is megkerülhetetlen szereplő – írja a Bloomberg híradása nyomán a Portfolio.

Az Nvidia társalapító-vezérigazgatója, Jensen Huang a Computex színpadán jelentette be, hogy az Anthropic, az OpenAI és a SpaceX is az új Vera processzor első nagyvállalati felhasználói között lesz.

A Vera az Nvidia első önálló, adatközponti felhasználásra szánt központi feldolgozóegysége (CPU-ja). Ez az egység közvetlenül az Intel Xeon, az AMD Epyc és az Amazon Graviton processzoraival versenyez. A chip tömeggyártása az idei év harmadik negyedévében indul. A vezérigazgató szerint

a Vera az alapvető mesterségesintelligencia-feladatok során 1,8-szor gyorsabb, mint az x86-alapú Intel processzorok.

Most először fordult elő, hogy az Nvidia nyíltan teljesítmény-összehasonlítást vállal az iparági sztenderdnek számító x86-os architektúrával szemben. Az AI-adatközpontokban a hangsúly egyre inkább a modellek betanításáról (training) az inferenciára (következtetésre) és a kapcsolódó szolgáltatásokra tolódik.

A vállalat bővítette a DSX nevű, nyílt forráskódú szoftvercsomagját is, amely az adatközponti rendszerek tervezését, telepítését és felügyeletét szolgálja. A vállalat szerint az új eszközök révén az energiafelhasználás lényegesen hatékonyabban kezelhető. Ez a fejlesztés akár 40 százalékkal több Nvidia gyorsítóchip működtetését is lehetővé teszi azonos energiakeret mellett.

Az Nvidia a kínai Unitree vállalattal is együttműködést kötött, mégpedig tömeggyártásra kész humanoid robotok előállítására.

A közösen fejlesztett gép ötujjas kezekkel, valamint beépített chipekkel és szoftverekkel érkezik. A projekt fő célja, hogy a kutatóknak ne kelljen időt tölteniük az összeállítással és a finomhangolással, így a robot a dobozból kivéve azonnal használható legyen.

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

„Mintha New Yorkban lennénk az 1920-as években" – Videót tett közzé Magyar Péter az aranyban pompázó MNB-székházról

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Varga Mihály jegybankelnökkel találkozott, ennek apropóján videót tett közzé a Facebookon, amelyben bemutatta, milyen átalakításokat végeztek a Magyar Nemzeti Bank székházában Matolcsy György korábbi vezető idején.

Elértük a lélektani határt a magyar ingatlanpiacon: már az állami támogatás sem képes csodát tenni

Jelentősen visszaesett az adásvételek száma az ingatlanpiacon, amelynek az egyik oka a folyamatos drágulás.

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

