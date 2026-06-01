Többé már nem sci-fi: elkezdődhet a humanoid robotok tömeggyártása

Az Nvidia a tajvani Computex konferencián bemutatta új adatközponti processzorait és frissített szoftvereszközeit, valamint bejelentett egy humanoid robotokra irányuló együttműködést is. A vállalat a legújabb lépéseivel azt igyekszik bizonyítani, hogy az AI-infrastruktúra piacán továbbra is megkerülhetetlen szereplő – írja a Bloomberg híradása nyomán a Portfolio.

Az Nvidia társalapító-vezérigazgatója, Jensen Huang a Computex színpadán jelentette be, hogy az Anthropic, az OpenAI és a SpaceX is az új Vera processzor első nagyvállalati felhasználói között lesz.

A Vera az Nvidia első önálló, adatközponti felhasználásra szánt központi feldolgozóegysége (CPU-ja). Ez az egység közvetlenül az Intel Xeon, az AMD Epyc és az Amazon Graviton processzoraival versenyez. A chip tömeggyártása az idei év harmadik negyedévében indul. A vezérigazgató szerint

a Vera az alapvető mesterségesintelligencia-feladatok során 1,8-szor gyorsabb, mint az x86-alapú Intel processzorok.

Most először fordult elő, hogy az Nvidia nyíltan teljesítmény-összehasonlítást vállal az iparági sztenderdnek számító x86-os architektúrával szemben. Az AI-adatközpontokban a hangsúly egyre inkább a modellek betanításáról (training) az inferenciára (következtetésre) és a kapcsolódó szolgáltatásokra tolódik.

A vállalat bővítette a DSX nevű, nyílt forráskódú szoftvercsomagját is, amely az adatközponti rendszerek tervezését, telepítését és felügyeletét szolgálja. A vállalat szerint az új eszközök révén az energiafelhasználás lényegesen hatékonyabban kezelhető. Ez a fejlesztés akár 40 százalékkal több Nvidia gyorsítóchip működtetését is lehetővé teszi azonos energiakeret mellett.

Az Nvidia a kínai Unitree vállalattal is együttműködést kötött, mégpedig tömeggyártásra kész humanoid robotok előállítására.

A közösen fejlesztett gép ötujjas kezekkel, valamint beépített chipekkel és szoftverekkel érkezik. A projekt fő célja, hogy a kutatóknak ne kelljen időt tölteniük az összeállítással és a finomhangolással, így a robot a dobozból kivéve azonnal használható legyen.