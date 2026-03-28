Kullancsszakértő: 41 fokos lázzal járó betegség bukkant fel, fokozott óvatosság indokolt

„Sajnálatos módon Magyarország 22 éve megszűnt önálló járványtani egység lenni, és járványtani szempontból már egész Európát tekinthetjük egy egységnek, és bárhol a kontinensen előbukkan valamilyen új élősködő – jelen esetben a Hyalomma kullancs –, ami új betegségeket hozhat” – mondta az InfoRádióban Kapiller Zoltán állatorvos, zoológus, kullancskutató.

A szakértő elmondta, Olaszországban egy kistelepülésen találtak egy beteg lovat magas lázzal, izzadással a teljes testen, és a vizsgálata során kiderült, hogy egy új kórokozó, az úgynevezett Bahig vírus támadta meg, ami emberre és állatra egyaránt veszélyes. Érdekességként elárulta, hogy a kórokozó onnan kapta a nevét, hogy a bahig szó arabul ragyogót jelent, mivel a beteg tetőtől talpig izzad a magas láztól, és így csillog a fényben.

A zoológus szerint ezt az új betegséget még vizsgálják, nincs vele kapcsolatban sok évtizedes tapasztalat sem orvosi, sem állatorvosi vonatkozásban. Azt viszont nem árt tudni, hogy

a kórokozó által okozott 41 fokos láz a verejtékezésen, kettős látáson és más hatásokon túl már életveszélyes, maradandó és halálhoz vezető károsodásokat okozhat.

A tavasszal együtt elindult kullancsszezon kapcsán elmondta, bármilyen céllal megyünk is a természetbe, előzőleg mindig érdemes ellátogatni a patikába és két dolgot beszerezni: megfelelő hatékonyságú riasztószert és kullancseltávolító kanalat. Hangsúlyozta: ez utóbbi az egyetlen fertőzésveszély-mentes eltávolító eszköz, amit mindenkinek érdemes tartania az otthonában, autójában, túrafelszerelésében. Mivel a kullancsok kimondottan a rejtett zugokat kedvelik, így érdemes időről időre, de inkább másfél óránkét a teljes testet ellenőrizni mind embereknél, mind állatoknál.

Kapiller Zoltán aláhúzta: természetesen nem kell lemondani a természetjárásról, viszont tisztában kell lenni a veszélyekkel és alkalmazni kell a prevenciós módszereket. Így biztonságosan tölthető az idő szabadtéren is. Azt viszont külön hangsúlyozta a kullancseltávolító kanál kapcsán, hogy a legtöbben a vérszívó szakszerűtlen eltávolítása során fertőződnek meg, ugyanis az ízeltlábúak is érző lények, és ha megszorongatjuk, körömmel összecsippentjük őket, akkor hajlamosak beleköpni a sebbe a fertőzésveszélyes nyálukat.