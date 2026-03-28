2026. március 29. vasárnap Auguszta
Kullancsszakértő: 41 fokos lázzal járó betegség bukkant fel, fokozott óvatosság indokolt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Új, kullancs által terjesztett betegséget azonosítottak az Európai Unióban. A Bahig vírus verejtékezést és rendkívül magas, életveszélyes lázat okoz, ezért fontos a prevenció és a vérszívók szakszerű eltávolítása – erről beszélt az InfoRádióban Kapiller Zoltán állatorvos, zoológus, kullancskutató.

„Sajnálatos módon Magyarország 22 éve megszűnt önálló járványtani egység lenni, és járványtani szempontból már egész Európát tekinthetjük egy egységnek, és bárhol a kontinensen előbukkan valamilyen új élősködő – jelen esetben a Hyalomma kullancs –, ami új betegségeket hozhat” – mondta az InfoRádióban Kapiller Zoltán állatorvos, zoológus, kullancskutató.

A szakértő elmondta, Olaszországban egy kistelepülésen találtak egy beteg lovat magas lázzal, izzadással a teljes testen, és a vizsgálata során kiderült, hogy egy új kórokozó, az úgynevezett Bahig vírus támadta meg, ami emberre és állatra egyaránt veszélyes. Érdekességként elárulta, hogy a kórokozó onnan kapta a nevét, hogy a bahig szó arabul ragyogót jelent, mivel a beteg tetőtől talpig izzad a magas láztól, és így csillog a fényben.

A zoológus szerint ezt az új betegséget még vizsgálják, nincs vele kapcsolatban sok évtizedes tapasztalat sem orvosi, sem állatorvosi vonatkozásban. Azt viszont nem árt tudni, hogy

a kórokozó által okozott 41 fokos láz a verejtékezésen, kettős látáson és más hatásokon túl már életveszélyes, maradandó és halálhoz vezető károsodásokat okozhat.

A tavasszal együtt elindult kullancsszezon kapcsán elmondta, bármilyen céllal megyünk is a természetbe, előzőleg mindig érdemes ellátogatni a patikába és két dolgot beszerezni: megfelelő hatékonyságú riasztószert és kullancseltávolító kanalat. Hangsúlyozta: ez utóbbi az egyetlen fertőzésveszély-mentes eltávolító eszköz, amit mindenkinek érdemes tartania az otthonában, autójában, túrafelszerelésében. Mivel a kullancsok kimondottan a rejtett zugokat kedvelik, így érdemes időről időre, de inkább másfél óránkét a teljes testet ellenőrizni mind embereknél, mind állatoknál.

Kapiller Zoltán aláhúzta: természetesen nem kell lemondani a természetjárásról, viszont tisztában kell lenni a veszélyekkel és alkalmazni kell a prevenciós módszereket. Így biztonságosan tölthető az idő szabadtéren is. Azt viszont külön hangsúlyozta a kullancseltávolító kanál kapcsán, hogy a legtöbben a vérszívó szakszerűtlen eltávolítása során fertőződnek meg, ugyanis az ízeltlábúak is érző lények, és ha megszorongatjuk, körömmel összecsippentjük őket, akkor hajlamosak beleköpni a sebbe a fertőzésveszélyes nyálukat.

70 felett muszáj néhány dolgot csinálni, hogy megélje a 80-at

A rendszeres séta önmagában már nem elegendő az időskori fizikai állapot megőrzéséhez; 70 év felett célzott erőnléti edzésre és az idegrendszert is stimuláló gyakorlatokra van szükség az önálló életvitel fenntartásához – mutatnak rá friss kutatások.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Váratlan fordulat: egy újabb globális energiaválság Kínát emelheti a világ trónjára

Míg rövidebb távon az orosz olajipar lehet az iráni háború nagy nyertese, hosszabb távon Kína kerülhet ki győztesen az energiasokkból. Az ázsiai ország hatalmas nyersolaj-tartalékok felhalmozásával, gazdasága villamosításával, valamint a tisztaenergia-technológiák előállításában kiépített nyomasztó globális dominanciájával is ellenállóbbnak tűnik a negatív hatásokkal szemben, mint fő riválisai. Az olaj- és gázársokk világszerte új lendületet adhat a napelemek, akkumulátoros energiatárolók és villanyautók keresletének, ami tovább erősítheti Kína feldolgozóipari vezető szerepét, de a háború esetleges elhúzódása a globális fogyasztást és a kínai termékek iránti keresletet is visszafoghatja.

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 29.)

A Pénzcentrum 2026. március 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Yemen's Houthis launch second missile attack on Israel and vow to continue over coming days

Israel earlier said it had intercepted a missile, as Yemen's internationally recognised government accuses Iran of "dragging" the country into the war.

2026. március 29. 06:30
Eljött a digitális kétely kora, avagy pufidzsekiben a pápa
2026. március 28. 06:45
Rákot kezelhetnek egy vérnyomáscsökkentővel, Magyarországon is ismert hatóanyagról van szó
