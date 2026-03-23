A Roszkoszmosz Orosz Szövetségi Űrügynökség által közreadott videóról készített képen Oleg Kononyenko orosz űrhajós, miután sikeresen földet ért a Szojuz MSz-25 orosz űrhajó kapszulájában a kazahsztáni Zsezkazgantól délkeletre 2024. szeptember 23-án. Kononyenko és a másik orosz űrhajós, Nyikolaj Csub új csúcsot felállítva 374 napot töltött a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomáson, amerikai társnőjük, Tracy Dyson hat hónapig volt a világűrben.
Világcsúcstartó kozmonauta lett az orosz űrhajóskiképzés igazgatója

Infostart / MTI

Oleg Kononyenko világcsúcstartó kozmonautát nevezte ki a Jurij Gagarin Űrhajóskiképző-központ igazgatójává Dmitrij Baklanov, a Roszkoszmosz vezérigazgatója.

Oleg Kononyenko 1111 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson és öt űrrepülésen vett részt, a kiképzőközpontot tavaly októbertől megbízott vezetőként irányította. Elődje, Makszim Harlamov november óta az Orosz Tudományos Akadémia Orvosibiológiai Problémák Intézetének tudományos igazgatóhelyettese.

A kinevezett igazgató a kiképzőközpont legfőbb feladatának a Nemzetközi Űrállomásra készülő kozmonauták felkészítését nevezte, második, nem kevésbé fontos teendőként pedig magának a központnak a felkészítését az új Orosz Orbitális Állomás üzemeltetésére. A Roszkoszmosz március elején közölte, hogy Oleg Kononyenko hatodik repülését a Nemzetközi Űrállomásra a Szojuz MS-31 űrhajó parancsnokaként fogja megtenni.

Vasárnap a november 27-én megsérült és nemrég helyreállított bajkonuri 31-es indítóállomásról egy Szojuz-2.1a típusú hordozórakétával elstartolt a Progressz MSZ-33-as teherűrhajó, a fedélzetén mint 2,5 tonna rakománnyal a Nemzetközi Űrállomásra.

Az amerikai űrhajózási hivatal közölte, hogy a Progressz MS-33-as Kursz automatikus közelítési rendszerének két antennája közül az egyik nem nyílt ki a terveknek megfelelően, de az összes többi rendszer rendben működik. A NASA szerint a Roszkoszmosz dolgozik a probléma elhárításán, és ha az antennát nem sikerül kinyitni, akkor a Nemzetközi Űrállomás parancsnoka, Szergej Kugy-Szvercskov át fogja venni az űrhajó vezérlését a közelítés és a dokkolás során.

Súlyos támadás érte ma Odessza városát: az orosz haderő számtalan drónt zúdított a település iparnegyedére, a kár komolynak tűnik. Az ukrán haderő Szentpétervár térségét és Donyeck várost támadta drónokkal. A béketárgyalások gyakorlatilag zátonyra futottak: mind orosz, mind ukrán oldalon arról beszélnek a vezetők, hogy nem lesz a közeljövőben újabb háromoldalú egyeztetés az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: Mikor ingyenes a csere és mikor kell fizetni? Ügyintézés, online pótlás és a lejárt okmány megújításának feltételei egy helyen.

