2026. március 22. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

A magas vércukorszint csökkentését és a fizikai teljesítményt is javítja ez a diéta

Infostart

Egy egereken végzett vizsgálat kimutatta, hogy a ketogén diéta a fizikai terhelhetőséget jelentősen javítja, mivel az állatok oxigénfelvétele nőtt, izmaik pedig később fáradtak el.

A ketogén diéta pozitív hatásiról tett közzé tanulmányt az amerikai Virginia Tech Carilion orvosi egyetem kutatói. A ketogén diéta a ketózisról kapta a nevét, az anyagcsere során a szervezet a szénhidrátok helyett a zsírokból származó ketontesteket használja elsődleges energiaforrásként, vagyis a szervezet üzemanyagként glükóz helyett többnyire zsírt éget el. A folyamat kiváltásához magasabb zsír- és alacsonyabb szénhidráttartalmú ételek fogyasztására van szükség.

A korábbi kutatások azt mutatták, hogy a hiperglikémia – vagyis a magas vércukorszint – zavarja az izmok változásait a testmozgást megzavarhatja az izmok működését, így a testmozgás nem lesz olyan hatékony, mint lehetne. A HVG.hu cikke szerint a kutatók a mostani vizsgálatuk során azt találták, hogy amikor hiperglikémiás egereket szigorú és extrém ketogén diétára állítottak, a vércukorszintjük normalizálódott. Az eredményeket a Nature Communications című tudományos lapban publikálták.

Izmosabb egerek

Amikor az egerek nyolc hét diéta után edzettek, úgy tűnt, hogy az aktivitásuk fokozza a diéta hatásait. A vizsgált állatok VO2 maxa – ami azt a maximális oxigénmennyiséget mutatja, amelyet a szervezet fizikai terhelés során felvenni és hasznosítani tud – megnőtt, izmaik pedig oxigénben gazdagabbak lettek és később fáradtak el.

Sarah Lessard, a vizsgálatot végző egyik kutató szerint a mérések azt mutatták, hogy egy hét ketogén diéta után a vércukorszintjük normalizálódott, mintha egyáltalán nem is lenne cukorbetegségük. Az eredmények arra utalnak, hogy a ketogén diéta valóban visszafordíthatja mind a magas vércukorszintet, mind a testmozgás hatékonyságának csökkenését. A hatást egyelőre csak egereken végzett vizsgálattal sikerült kimutatni, a testmozgás javulását pedig nem figyelték meg a normál vércukorszintű állatoknál.

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?

Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

