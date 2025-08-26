Évezredes viking fegyver olvadt ki egy norvég gleccserből

Több izgalmas leletet, köztük egy több mint ezeréves viking fegyvert is találtak gleccserrégészek Norvégiában, a Jotunheimen Nemzeti Park területén – írja a Secrets of the Ice projekt beszámolója nyomán a 24.hu. A csapat augusztus közepén fejezte be idei terepmunkáját és számos eredményt sikerült felmutatniuk.

A kutatók sok éve járják a skandináv ország tájait történelmi kincsek után kutatva, amik a visszahúzódó gleccserek után maradnak. Így számos ős- és ókori tárgyra bukkantak már, többek közt fegyverekre, ruhadarabokra, és egy tökéletes épségben megmaradt zászlóra is. Ezek kifejezetten ritka leletek, mivel a fa és a szövet idővel lebomlik, ám a jég képes volt konzerválni őket.

Idén az egyik első lelet egy vasból készült nyílhegy volt, amit ezer évesnél is régebbinek gondolnak, és a viking-korból származhat.

A beszámoló szerint az olvadó jég mellett, a köveken heverve vették észre a tárgyat, amelyet feltehetőleg vadászat közben hagyhatott el egykori tulajdonosa.

Egy másik helyszínről előkerült egy törött falelet is, amely egy íj része, esetleg lándzsa vagy balta nyele lehetett. Egy harmadik területen egy másik fadarabot is találtak, ez azonban túl rossz állapotban maradt fenn ahhoz, hogy eredetével kapcsolatos megállapításokat tehessenek.

A kutatók, bár egy időre felfüggesztették a munkát, de elmondásuk szerint ha az időjárási viszonyok megfelelőek lesznek, ismét ellátogatnak a helyszínre.