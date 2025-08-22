Furcsa okból került bajba az Antarktisz

Az emberi jelenlét egyre hangsúlyosabb a Déli-sarkvidéken, ezért nőtt a szennyezőanyagok mennyisége az antarktiszi levegőben a járművekből, egyebek között autókból és hajókból származó égéstermékek miatt, például ami a krómot, a nikkelt, a cinket és az ólmot illeti – írja a Nature Sustainability című tudományos magazin tanulmánya.

Az ilyen szennyeződés felgyorsítja a hóréteg olvadását, és a hó gyorsabban olvad a turisták által kedvelt helyeken.

„Egyetlen látogató mintegy 100 tonnával gyorsíthatja az olvadást"

– jelentette ki a sajtónak adott telefonos interjújában Raul Cordero, a tanulmány egyik összeállítója

A közzétételt megelőzően tudósok egy csapata, köztük chilei, német és holland szakértők négy éven át csaknem 2000 kilométert utaztak a kontinensen a szennyezés kiterjedését vizsgálandó.

A tanulmányban felhívják a figyelmet arra, hogy

a tudományos expedíciók miatt szintén emelkedik a nehézfém-koncentráció,

és mivel az ilyen expedíciók jellemzően tovább tartanak az egyszerű kirándulásoknál, a környezetre gyakorolt hatásuk tízszer nagyobb, mint a turistautaké.

De történtek előrelépések is az Antarktisz megóvása érdekében, példaként a nehéz fűtőolajokra, a petróleumszármazékokra vonatkozó tilalmat, valamint a vegyes üzemanyagú hajók beutazási tilalmát említették.

„A kontinensen zajló energiaigényes emberi tevékenység lábnyomának további csökkentéséhez azonban elengedhetetlen a fosszilis tüzelőanyagok korlátozása, leginkább a kiemelten érzékeny területeken” – hívták fel a figyelmet.

A kontinens az éghajlatváltozás miatt egyébként is gyorsan veszít tömegéből: a NASA amerikai űrkutatási hivatal adatai szerint 2002 óta éveként 135 milliárd tonnányi hó és jég olvad le az Antarktiszról.

Az utóbbi 20 évben a kontinensre látogató turisták száma 20 ezerről 120 ezerre nőtt

a térségbe turistautakat szervező International Association of Antarctic Tour Operators adatai szerint.