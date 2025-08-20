Neonkék vaddisznóhús sokkolja Kaliforniát – itt a magyarázat

A kaliforniai halakkal és vadon élő állatokkal foglalkozó szervezet, a The California Department of Fish and Wildlife (CDFW) kutatói márciusban figyeltek fel először a szokatlan jelenségre Monterey megyében.

Dan Burton évekkel ezelőtt hallott egy vadász társától a kaliforniai kék húsú vaddisznókról, de ezt városi legendának tartotta. Így amikor idén felvágott egy elhullott vaddisznót, meglepetten látta, hogy a bőr alatt meghúzódó izom- és zsírszövetek feltűnő kék színben játszottak.

California: Wild pigs with ‘bright blue’ flesh are again showing up around California and causing concern



“I’m not talking about a little blue… I’m talking about neon blue...”https://t.co/vFlfm22PWy — ˶˃ NewsCat ??️NO DMs˂˶ (@typocatCAv2) August 7, 2025

A laboratóriumban elvégzett elemzések megválaszolták a rejtélyt. A vaddisznók májában és gyomrában nyomokban kimutatták a difacinon nevű véralvadásgátló rágcsálóirtót – idézi a Focus című ukrán lapot az Index.

Ez a toxikus anyag igen ismert a kaliforniai farmerek körében, akik patkányok, mókusok és más kis termetű emlősök ellen vetik be előszeretettel a termés védelmében.

A kutatók feltételezése szerint a vaddisznók két módon kerülhettek kapcsolatba a mérgező anyaggal:

közvetlenül elfogyasztották a rágcsálóirtót, vagy

olyan állatokat ettek meg, amelyek korábban a toxikus anyagot fogyasztották.

Maga a difacinon nem kék színű, a csalikban található festékanyagok adják a jellegzetes színt, amely figyelmeztető jelként szolgál.

Az elemzések azt mutatják, hogy az állatok valószínűleg hosszabb időn keresztül voltak kitéve a mérgező anyagnak. A difacinon kis mennyiségben nem tud azonnali kárt okozni a 45-90 kilogrammos vaddisznókban (ellenben a kis méretű rágcsálókkal azonnal végez) – olvasható.

A tudósok arra figyelmeztették a helybélieket, hogy a vadállatokat érő difacinon-szennyezés nemcsak a vaddisznókat, hanem a szarvasokat, a medvéket és a vadludakat is érintheti, ezért legyenek nagyon óvatosak a használatával – írja a Popular Science.