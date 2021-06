Európai országban is élnek vírusok tucatjait hordozó denevérek

Bár kevés olyan esetet ismerünk, amikor denevérről közvetlenül emberre lépett volna át egy vírus, egyes patogének közvetítő faj beiktatásával megfertőzhetnek embereket is. Így történt ez a koronavírussal is, amely valószínűsíthetően denevérről valamilyen más fajra átlépve indította el a máig is tartó pandémiát. A denevérek által hordozott vírusok megfigyelése segíthet megérteni azt, mekkora veszély lehetőségét hordozzák magukban ezek a vírusok, korábban azonban Svájcban sosem végeztek ilyen vizsgálatokat – írja a Phys.org.

Ezt a hiányt szüntette meg Isabelle Hardmeier, a Zürichi Egyetem kutatója és csapata: hétezer Svájcban élő denevérből gyűjtött szerv- vagy székletmintákban talált vírusok DNS- és RNS-szekvenciáit vizsgálták meg.

Ez a vizsgálat 39 víruscsalád jelenlétére mutatott rá, közül 16 olyanra, amely korábban már fertőzött meg gerinceseket,

így megvan az a veszély, hogy a későbbiekben is átléphetnek más fajra vagy akár az emberre is. Az ilyen vírusok további elemzése során kiderült, hogy az egyik vizsgált denevérkolóniában a közel-keleti légzőszervi szindrómával (MERS) összefüggő koronavírus közel teljes genomja megtalálható. Bár a MERS-CoV-hez kapcsolódó vírusról nem ismert, hogy emberekben betegséget okozna, a MERS-CoV 2012-ben járványt okozott.

A kutatók szerint a denevérek székletmintáinak elemzése hasznos eszköz a denevérek által hordozott vírusok folyamatos nyomon követésére. Ez potenciálisan

felismerheti a vírus genetikai mutációinak felhalmozódását,

amelyek növelhetik a más állatokra való átvitel kockázatát, lehetővé téve az emberre veszélyt jelentő vírusok korábbi felismerését.

"A Svájcban élő denevérek metagenomikai elemzése nagy vírusgenom-diverzitást tár fel. 39 különböző víruscsaládból származó vírusgenomot mutattunk ki, amelyek közül 16-ról ismert, hogy gerinceseket fertőz: köztük voltak koronavírusok, adenovírusok, hepavírusok, A és H típusú rotavírusok és parvovírusok is" – fűzték tanulmányukhoz a kutatók.

Nyitókép: Kiskunsági Nemzeti Parki Igazgatóság