A magyar virológus szerint ne most menjünk Horvátországba nyaralni

A koronavírus-járványnak van egy jól látható fő hulláma: Kínából indult, majd Európa lett a fő gócpont, utána következett az Egyesült Államok, most Dél-Amerika van a soron, a következő jó eséllyel Afrika lesz. Ebben éppen az az óriási kockázat, hogy a járvány a világ minden pontjára eljutott, így azt is nehezebb megjósolni, mikor és hogyan térhet vissza. Annak, hogy teljesen eltűnjön, vakcina nélkül gyakorlatilag nulla az esélye – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa.

A Koronavírus Kutató Akciócsoport tagja az eddig ismert koronavírusok is szezonálisak voltak, és az őszi hullám mindig magasabb, ezért szerinte könnyű levonni a következtetést: nagy a kockázat, hogy lesz második hullám és súlyosabb lehet, mint az első. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy már ismerjük az ellenséget, tudjuk, hogy mi vált be ellene. A maszkviselés, a távolságtartás és a kézmosás működik, most inkább az a veszély, hogy az emberek kezdik elengedni magukat, romlik a fegyelem.

"Virológusként én csak egyet mondhatok: legyünk tudatosak és racionálisak és ne most menjünk Horvátországba nyaralni, pláne ne a Maldív-szigetekre. Tudom, hogy nehéz, de nézzük a tágabb képet, fogadjuk el, hogy pandémia van, minél inkább korlátozzuk a mozgásunkat, annál jobb" – mondta a nyaralási tervekről, de hozzátette, tudja, hogy ez a gazdaságra katasztrofális hatással lehet.

Beszélt arról is, hogy Magyarországon egy kiváló elemzőcsapat nemcsak a hazai trendeket figyeli, hanem a régiós és a világtrendekkel is összeveti őket. Emellett a szennyvíz elemzése is segíthet, a tünetes fertőzöttek száma mellett egy plusz jelzés a vírus terjedésére.

A megváltásként várt oltásról azt mondta, a legfrissebb adatok szerint a világon jelenleg 15 olyan vakcinakísérlet van, ami már túljutott a preklinikai fázison és embereken tesztelik. Ebből hét az első fázisban tart, azaz azt vizsgálják, biztonságos-e, hét van a kettes fázisban, itt azt nézik, mi a megfelelő dózis, egy vakcinafejlesztés – az Oxfordi Egyetemé – pedig a hármas fázisba került, és nagyobb embertömegeken vizsgálják. "Aki azonban pontos dátumot mond a vakcina elkészültének időpontjára, az hazudik" – mondta.

