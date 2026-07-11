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A svájci Johan Manzambi, miután berúgta csapata és a találkozó második gólját a 2026. labdarúgó-világbajnokság B csoportja harmadik fordulójának Svájc-Kanada mérkõzésén a vancouveri BC Place Stadionban 2026. június 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Bob Frid

A svájciak legjobb vb-játékosa nem játszhat az argentinok ellen

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A kolumbiaiak elleni nyolcaddöntő előtt térdsérülést szenvedett Johan Manzambi nem épült fel, így nem játszhat a magyar idő szerint vasárnap hajnali háromkor kezdődő negyeddöntőben. Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya ennek ellenére reménykedik.

Mivel a svájciak idei vb-gólkirálya térdzúzódás miatt az elmúlt napokban nem tudott a csapattal edzeni, már sejthető volt, hogy kihagyja az Argentína elleni negyeddöntőt. Ám nem ez az egyetlen dolog, amire Murat Yakin már előre felkészült a nagy érdeklődéssel várt negyeddöntő előtt.

A Blick beszámolója szerint, amikor a pénteki sajtótájékoztatón egy újságíró arról kérdezte a szövetségi kapitányt, hogyan tervezi megállítani Lionel Messit, Yakin széles mosollyal válaszolt: „Igazán meglepő kérdés!” Ennek ellenére válaszolt is rá: elmondta, hogy többféle megoldáson is gondolkodnak, és remélik, hogy sikerül valamelyiket eredményesen alkalmazniuk.

Hozzátette, hogy a csapatnak egységesnek kell maradnia, és folyamatos nyomás alatt kell tartania azokat az argentin játékosokat, akik a labdákat osztogatják.

Yakin tisztában van vele: „Beszélhetünk mi bármiről, a döntés végső soron a pályán születik meg. Kilencven percen át semlegesíteni Messit? Nem kis feladat. Ám az argentinoknak is vannak sebezhető pontjaik. Megpróbálunk majd kiszabadulni a labdavesztés utáni visszatámadásuk szorításából” – mondta.

A cél: gyors átmenetekkel döntő csapást mérni az ellenfélre.

De vajon milyen kezdőcsapatot küld pályára a kapitány a mérkőzésen? A Kolumbia elleni mérkőzésen Ardon Jashari a „tízes” pozícióban való szerepeltetése nem vált be, ezért Yakin valószínűleg visszatér a korábbi receptekhez. Várhatóan visszakerül a kezdőbe Ruben Vargas, aki a nyolcaddöntőben kisebb sérülése miatt csak csereként lépett pályára. Ez azt jelentheti, hogy Fabian Rieder a szélső posztról az egyik támadó középpályás szerepkörébe kerülhet – ez a poszt láthatóan jobban fekszik neki, amint azt a Kolumbia elleni találkozó második félideje is bizonyította. Ha Vargas még nem lenne teljesen egészséges – vagy ha Yakin inkább csereként számítana rá, arra gondolva, hogy egy esetleges hosszabbításnál is még a pályán tudjon maradni, Djibril Sow léphet elő. A svájciak szerint a Sevilla játékosa ezen a világbajnokságon minden egyes alkalommal meggyőző teljesítményt nyújtott, amikor csereként pályára lépett.

Ugyanakkor azt sem lehet kizárni, hogy Yakin valamilyen meglepő húzással rukkol elő a csapatösszeállításnál.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A svájciak legjobb vb-játékosa nem játszhat az argentinok ellen

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