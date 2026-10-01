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Bujdosó Andrea Anna, a testület Tisza párti tagja az Országgyûlés Médiatanács elnökét és tagjait jelölõ eseti bizottságának ülésén az Országház Széll Kálmán termében 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Női műhely a Tiszánál

Infostart / MTI

Tisza Női Műhely néven szakmai közösséget hoztak létre a kormánypárt női parlamenti képviselői, akik első közös üzenetükben a mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője csütörtöki Facebook-bejegyzésében jelezte: sokféle életút, szakmai tapasztalat és személyes történet van mögöttük, amelyeket mostantól egy közös szakmai műhelyben is összekapcsolnak.

Hozzátette, hogy a Tisza Női Műhely egy olyan fórum, ahol különböző területekről érkező tudásukat és tapasztalataikat megoszthatják egymással, és közösen dolgozhatnak azokon a kérdéseken, amelyek nők millióinak mindennapjait is meghatározzák.

A frakcióvezető jelezte, hogy október a mellrák elleni küzdelem hónapja, a rózsaszín pedig világszerte a mellrák elleni küzdelem és a figyelemfelhívás jelképe. A bejegyzéshez csoportképet mellékelt a műhely tagjairól, akik a fotón rózsaszín ruhát, illetve kiegészítőt viselnek.

Bujdosó Andrea bejegyzésében a rendszeres szűrés fontosságát hangsúlyozta.

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