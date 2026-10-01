Női műhely a Tiszánál

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője csütörtöki Facebook-bejegyzésében jelezte: sokféle életút, szakmai tapasztalat és személyes történet van mögöttük, amelyeket mostantól egy közös szakmai műhelyben is összekapcsolnak.

Hozzátette, hogy a Tisza Női Műhely egy olyan fórum, ahol különböző területekről érkező tudásukat és tapasztalataikat megoszthatják egymással, és közösen dolgozhatnak azokon a kérdéseken, amelyek nők millióinak mindennapjait is meghatározzák.

A frakcióvezető jelezte, hogy október a mellrák elleni küzdelem hónapja, a rózsaszín pedig világszerte a mellrák elleni küzdelem és a figyelemfelhívás jelképe. A bejegyzéshez csoportképet mellékelt a műhely tagjairól, akik a fotón rózsaszín ruhát, illetve kiegészítőt viselnek.

Bujdosó Andrea bejegyzésében a rendszeres szűrés fontosságát hangsúlyozta.