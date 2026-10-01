Fontos jelzés érkezett a Moody’s-tól a 4iG távközlési üzletágáról

Mint írják, a 4iG Távközlési Holding Zrt. a magyarországi és a nyugat-balkáni távközlési vállalati szektor egyik meghatározó szereplője.

A nemzetközi hitelminősítő elemzésében kedvezően értékeli a vállalatcsoport magyarországi és nyugat-balkáni piaci pozícióit, kiterjedt saját infrastruktúráját és kiemelkedő készpénztermelő képességét. A független értékelés Ba1 besorolása pozitív kilátás mellett kedvező kiindulópontot jelent a későbbi felminősítéshez is: a Moody’s Ratings arra számít, hogy a holding

megőrzi meghatározó piaci pozícióit,

tovább javítja jövedelmezőségét és

következetesen érvényesíti pénzügyi politikáját, építve a bizonyítottan eredményes adósságcsökkentési lépéseire is.

Nemzetközi visszajelzés a tőkepiaci felkészültségről

A független értékelés nemzetközileg összehasonlítható képet ad a holding hitelképességéről, üzleti működéséről és pénzügyi kilátásairól. Támogatja a társaság nemzetközi tőkepiaci megjelenését, és további támpontot nyújt az intézményi befektetőknek a vállalat megítéléséhez. Az értékelés eredménye erősítheti a holding iránti bizalmat, és hozzájárulhat finanszírozói, illetve befektetői körének bővítéséhez is – olvasható.

A hitelminősítő elemzése pozitív üzenet a piac és a befektetők számára. A Ba1 besorolás a befektetésre ajánlott (investment grade) sáv alatti legfelső fokozat, a minősítő értékelése támogatja, hogy a 4iG Távközlési Holding Zrt. a nemzetközi kötvénypiacra lépjen. A Moody’s értékelése megerősíti, hogy a 4iG távközlési üzletága nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, stabil és tőkeerős piaci szereplővé érett – teszik hozzá.

Az októberre tervezett kötvénykibocsátás előkészítése

A Moody’s értékelése a 4iG Távközlési Holding októberre tervezett nemzetközi kötvénykibocsátásának előkészítése során készült. A tranzakció egyik fő célja az akvizíciós hitelek refinanszírozása, illetve a forrásbevonás a holding további nemzetközi terjeszkedését is támogatná. A hitelminősítő a kibocsátani tervezett kötvényekhez szintén Ba1 besorolást rendelt.

A nemzetközi kötvénypiaci megjelenés szélesítheti a társaság finanszírozási lehetőségeit és csökkentheti a hazai banki forrásokra való támaszkodását. A Moody’s értékelése szerint az akvizíciós hitelek tervezett kiváltása egyszerűsítheti az adósság lejárati szerkezetét.

Eredményes integráció, erősödő jövedelmezőség

A Moody’s a holding stratégiájának megvalósítását is kedvezően értékeli: az elemzés kiemeli a különböző vállalatok sikeres integrációjának képességét, a szinergiák érvényesítését és az ezekből származó értékteremtést. A magyar távközlési piac átalakulását az eredményes európai piaci konszolidáció egyik vezető példájaként említi, amely az ügyfelek és a részvényesek számára egyaránt előnyökkel jár.

A 4iG Távközlési Holding Magyarországon leányvállalatain keresztül – 2Connect, One Magyarország – a második legnagyobb integrált távközlési szolgáltató, Albániában és Montenegróban – ONE Albania, ONE Crna Gora – pedig piacvezető mobilszolgáltató. A Moody’s értékelése szerint ezeken a konszolidált piacokon a magas belépési korlátok és a vezetékes, illetve mobil szolgáltatások együttes kínálata is támogatja a társaság üzleti pozícióit.

A 4iG Távközlési Holding Magyarország és a Nyugat-Balkán digitális gerincoszlopa: infrastruktúrája több mint 20 ezer kilométer kritikus infrastruktúrának minősülő gerinchálózatot, mintegy 900 távközlési tornyot, több mint 5000 bázisállomást és jelentős adatközponti kapacitásokat foglal magában. A hitelminősítő szerint a saját hálózatok, a visszatérő szerződéses bevételek és a hosszú távú nagykereskedelmi megállapodások javítják a pénztermelő képesség kiszámíthatóságát – áll a közleményben.

A Moody’s előrejelzése alapján a hitelminősítő saját módszertana szerint korrigált EBITDA-marzs 2026-ban megközelítőleg 35 százalék lehet, és 2030-ra 40 százalék közelébe emelkedhet. A javulást az átlagosan egy felhasználóra jutó árbevétel (ARPU) növekedése, az optikai hálózatok (FTTH) működési hatékonysága és különböző szinergiák támogathatják. Az elemzés a nagyobb hálózatfejlesztési beruházások lezárultával a szabad cash flow fokozatos erősödésével is számol.

A Moody’s értékelése kedvező nemzetközi visszajelzést ad a holding eddigi építkezéséről és regionális üzleti modelljéről. A hitelminősítő megállapításai egyértelműen megerősítik a holding stabil készpénztermelő képességét és nyugat-balkáni növekedési stratégiájának megalapozottságát. A piaci pozíciók, az infrastruktúra és az integráció eredményeinek együttes vizsgálata azt mutatja, hogy a 4iG távközlési portfóliója nemzetközi összehasonlításban is versenyképes működésre és fenntartható jövedelemtermelésre épül. A Ba1 pozitív besorolást olyan jelentős európai távközlési vállalatok és szolgáltatók tudhatják magukénak, mint a Nokia, illetve a közelmúltig az Ericsson és a Telecom Italia (TIM) – zárul a kommüniké.