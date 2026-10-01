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Erupting Volcano detail in the south of Italy, Aeolian islands, Stromboli
Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Gyártűz ütött ki Szegeden, hatalmas fekete füstoszlop gomolyog az égen – képek, videó

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Úgy tudni, kőolaj- és alkoholszármazékok kaptak lángra egy vegyi anyagokat gyártó cég telephelyén. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a lángok megfékezésére.

Tűz keletkezett csütörtökön dél körül Szegeden, valószínűleg a Medikémia telephelyén – számolt be róla a Telex.

A közösségi médiában megosztott fotók tanúsága szerint hatalmas, sötét füstoszlop magasodik a város fölé.

A lapnak a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt nyilatkozta, hogy a telephelyen egy kisebb üzemegységben keletkezett tűz, amit viszonylag hamar körül tudtak határolni, de bővebb tájékoztatást későbbre ígért.

A 444 úgy értesült, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a füstoszlop egy kilométerről is jól látható. Úgy tudni, benzin- és alkoholszármazékok éghetnek. A szegedi tűzoltók a Csongrád-Csanád megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat.

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Kezdőlap    Belföld    Gyártűz ütött ki Szegeden, hatalmas fekete füstoszlop gomolyog az égen – képek, videó

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