Yamal szerint neki járna az aranylabda

Yamal idén kiváló formában futballozik a Barcelonában.

A tizenkilenc éves szélső az előző szezonban 24 gólt és 18 gólpasszt jegyzett, és a mostani idényt is remekül kezdte: a La Liga első öt mérkőzésén már hat gólt szerzett.

Emellett a Bajnokok Ligájában, a Feyenoord elleni találkozón (5–1) is eredményes volt

„Őszintén hiszem, hogy ketten vagyunk a világ legjobb játékosai, és idén én érdemelném meg az elismerést a megszerzett trófeáim miatt”

– közölte gondolatait a rangos díjról Yamal.

A másik játékos nem más, mint a Real Madrid támadója, Kylian Mbappé.

„Számomra egyértelmű, hogy Mbappé és én vagyunk a világ két legjobb játékosa; ezt én is így látom, és mindenki tisztában van ezzel, aki nézi a mérkőzéseket.”

Úgy érzi, a francia játékos előtt végezve neki kellene megkapnia a díjat, tekintettel a szezonban elhódított trófeák számára. A 33-szoros spanyol válogatott játékos tavaly nyáron világbajnok lett, emellett spanyol bajnoki címet is szerzett.