Virgil van Dijk jövője kétséges

Virgil van Dijk szeretné a 2028-as Európa-bajnokságon való szerepléshez segíteni hazája válogatottját. Ám a világbajnoki kudarcot jelentő változtatás, Ronald Koeman távozása és Xavi érkezése kérdéseket vet fel ebben az ügyben.

A tisztánlátás érdekében a 96-szoros válogatott védő egyeztetést kezdeményezett Xavival a csapaton belüli helyzetéről.

A The Athletic értesülései szerint a hivatalos megbeszélésre a következő hetekben kerül sor. A felek a hét közepén, a Liverpool és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzése idején már felvették a kapcsolatot.

Annak ellenére, hogy betöltötte 35. életévét, a Liverpool meghatározó játékosa bízik abban, hogy továbbra is képes a legmagasabb nemzetközi szinten teljesíteni. Határozott célja, hogy kijuttassa Hollandiát a következő Európa-bajnokságra.

„Úgy érzem, továbbra is értékes és fontos tagja lehetek a csapatnak” – nyilatkozta Van Dijk a válogatottbeli kilátásairól.

A középhátvéd tisztában van azzal a lehetőséggel, hogy az új szövetségi kapitány esetleg más irányba terelné a csapatot. Ugyanakkor reméli, hogy elképzelései összhangban állnak Xavi rövid távú terveivel.

„Ha egyetértünk ebben, akkor két jó év vár ránk a 2028-as Európa-bajnokságig vezető úton” – tette hozzá.

Van Dijkre nem csak a válogatottnál várnak tárgyalások. A Liverpoollal kötött jelenlegi szerződésének utolsó 12 hónapjába lépett. A hírek szerint a klub vezetősége nem sietteti a szerződéshosszabbítást. Úgy tudni, a tárgyalásokat jövőre halasztják.