Pályán a Ferencváros és a férfi kosárlabda-válogatott is – sport a tévében

M4 Sport
17.45: Kosárlabda, férfi világbajnoki selejtező, Magyarország-Észtország
20.00: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Ferencváros-Tranbzonspor
Duna World
17.50: Röplabda, női Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Lettország
20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Zürich
Sport 1
17.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a főtábla sorsolása
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Kézilabda, férfi Bundesliga, THW Kiel-TBV Lemgo Lippe
Eurosport 1
14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 6. szakasz
17.45: Hegyikerékpár, világbajnokság, Val di Sole, női terepverseny
18.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, Val di Sole, férfi terepverseny
Eurosport 2
13.30: Sznúker, Vuhan Open, negyeddöntő
19.00: Golf, PGA Tour, Tour Championship, 1. nap
Spíler 1
20.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Osasuna
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Athletic Bilbao
Match 4
20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, Chelsea-Luton Town