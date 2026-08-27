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Assistant referee running along the sideline during a soccer match
Nyitókép: roibu/Getty Images

Pályán a Ferencváros és a férfi kosárlabda-válogatott is – sport a tévében

Infostart / MTI

A Fradi fogadja a Trabzosport, a férfi kosarasok vb-selejtezőt játszanak, az Eb csoportkörében érdekelt a női röplabda-válogatott. Zürichben zajlik az atlétikai Gyémánt Liga, pályára lép a Barcelona az Athletic Bilbao ellen – élő közvetítések kedden.

M4 Sport

17.45: Kosárlabda, férfi világbajnoki selejtező, Magyarország-Észtország

20.00: Labdarúgás, Európa-liga, selejtező, 4. forduló, visszavágó, Ferencváros-Tranbzonspor

Duna World

17.50: Röplabda, női Európa-bajnokság, csoportkör, Magyarország-Lettország

20.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Zürich

Sport 1

17.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a főtábla sorsolása

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Kézilabda, férfi Bundesliga, THW Kiel-TBV Lemgo Lippe

Eurosport 1

14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 6. szakasz

17.45: Hegyikerékpár, világbajnokság, Val di Sole, női terepverseny

18.20: Hegyikerékpár, világbajnokság, Val di Sole, férfi terepverseny

Eurosport 2

13.30: Sznúker, Vuhan Open, negyeddöntő

19.00: Golf, PGA Tour, Tour Championship, 1. nap

Spíler 1

20.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Osasuna

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Athletic Bilbao

Match 4

20.30: Labdarúgás, angol Ligakupa, Chelsea-Luton Town

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Kezdőlap    Sport    Pályán a Ferencváros és a férfi kosárlabda-válogatott is – sport a tévében

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