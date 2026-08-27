Pályán a Ferencváros és a férfi kosárlabda-válogatott is – sport a tévében

Az első negyedévi 19,4 milliárdos mínusz után újabb, 3,1 milliárd forintos számviteli veszteséggel zárta a második negyedévet az MBH Bank, miután a „végtelenített” kamatstop hatása 23,8 milliárd forintos veszteséget jelentett a bankcsoport számára. A betétállomány jelentősen, 6,6%-kal csökkent három hónap leforgása alatt, de 0,3%-os mértékben a hitelállomány is apadt.