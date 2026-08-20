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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke beszédet mond az európai labdarúgóklubokat tömörítő szervezet (ECA) közgyűlésén a Várkert Bazár előadótermében 2023.március 27-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Még nincs vége, újabb hullámokat vet az Infantino-ügy

Infostart / MTI

Az európai (UEFA) és az ázsiai (AFC) labdarúgó-szövetségben, illetve az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget lefedő CONCACAF-ban bizalmatlansági indítvány benyújtását mérlegelik a nemzetközi szövetség (FIFA) sokak bizalmát elveszítő elnökével, Gianni Infantinóval szemben.

A Reuters brit hírügynökség az egyeztetéseket ismerő forrásokra hivatkozva számolt be az elképzelésről, jelezve ugyanakkor, hogy az elmozdítási terv ellenzői attól tartanak, ha nem járnak sikerrel, az megerősíthetné Infantino pozícióját.

A nemzetközi szövetség (FIFA) alapszabálya szerint a szervezetet irányító Tanács köteles összehívni rendkívüli közgyűlést, ha a 211 tagszövetség legalább egyötöde írásbeli kérelmet nyújt be erre vonatkozóan úgy, hogy megjelöli, mit szeretne napirendre venni. Ezután három hónapon belül kell összehívni rendkívüli kongresszust, amelyen minden résztvevő szövetségnek egy szavazata van. Az érzékelhető bizalomvesztés ellenére Infantino jelezte, a jövő év márciusára tervezett tisztújító kongresszuson újraindul az elnöki pozícióért, mert szerinte továbbra is jelentős támogatást élvez a FIFA tagszövetségeinél, különösen az afrikai (CAF) konföderáción belül.

Az elnök július végén jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg,

amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy ez a lépés fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába.

Az ötletet határozottan ellenezte az UEFA, az AFC, a CONCACAF, valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám több szövetség jelezte, hogy jövőre nem támogatja Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország ugyanakkor az elnök mellett foglalt állást. A CONMEBOL előzőleg szintén aggodalmának adott hangot a FIFA „ismétlődő egyoldalú lépései” miatt, ugyanakkor üdvözölte a vitatott terv visszavonását.

Közben megszakította együttműködését Infantinóval a főtanácsadója, Carlos Cordeiro, majd a válság a héten tovább mélyült Kevin Lamour operatív igazgató távozásával, ami Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, a nemzetközi szövetség (FIFA) egyik alelnöke szerint az utolsó csepp volt a pohárban a FIFA-elnök ügyében. Az operatív igazgató hetekkel korábban nyilvánosan bírálta Infantino tervét.

„Az utolsó csepp a pohárban Kevin Lamour váratlan elbocsátása volt”

– írta Csányi Infantinónak abban a levelében, amelyet korábban megszerzett a Reuters brit és az AFP francia hírügynökség is.

Az MLSZ elnöke – aki a nyolc FIFA-alelnök egyike, és tagja a Tanácsnak – közölte, hogy visszavonja támogatását Infantinótól.

„Kevin magas szakmai és etikai színvonalon látta el feladatait, és mint rendkívül hozzáértő vezető, jelentősen hozzájárult a szervezet átlátható működéséhez. Az a tény, hogy elbocsátását a fent említett kezdeményezéssel szembeni kritikája váltotta ki – amelyet végül ön is tévesnek ismert el –, komoly hiányosságokra utal a szakmai ítélőképesség, az etikai normák és a vezetés terén” – írta Csányi.

Hangsúlyozta: a svájci-olasz kettős állampolgárságú sportvezető elveszítette azt a bizalmat, amit egykor iránta táplált.

„Megingott az a meggyőződésem, hogy ön továbbra is képes sikeresen és hatékonyan vezetni a FIFA-t azoknak a közös értékeknek megfelelően, amelyek egykor az együttműködésünk alapját képezték” – írta.

Lamour azt mondta, hogy a FIFA munkatársait megtévesztették a tervvel kapcsolatban, amelyet egyetlen személy projektjének nevezett.

A közelmúltban más FIFA-alelnökök – köztük Aleksander Ceferin, az európai szövetség elnöke – is bírálta Infantinót.

A FIFA következő tisztújító közgyűlését márciusban tartják. Újraválasztása esetén Infantino a negyedik ciklusát kezdhetné meg, újabb megbízatása 2031-ig tartana.

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Kezdőlap    Sport    Még nincs vége, újabb hullámokat vet az Infantino-ügy

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