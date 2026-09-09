Több mint százezren Gianni Infantino ellen

A „Reboot FIFA” (a FIFA újraindítása) kampány még a világbajnokság előtt indult azzal a céllal, hogy benyújtsák „a FIFA eddigi történetének legnagyobb tiltakozásá” a szervezet állítólagos irányítási hiányosságai miatt.

A kampány azóta kiterjesztette „vádjainak” körét: immár kifogásolja Folarin Balogun a vb-n kapott piros lapja után az eltiltás felfüggesztését lehetővé tevő döntést (a korábbi eltiltás visszavonását), valamint a meghiúsult FIFA Forward Enterprise (FFE) programot is.

A dokumentumot kedden nyújtották be a FIFA etikai bizottságához; a kezdeményező Fair Square érdekvédelmi csoport a kísérőlevélben cselekvésre szólítja fel a testületet.

A tavaly decemberben benyújtott eredeti panaszra a bizottság nem reagált, ellenben az ügyet támogatásáról biztosította a Norvég Labdarúgó-szövetség és 50 Európai Parlament-i képviselő is.

„Az a tény, hogy százezer ember csatlakozott az elszámoltathatóságot követelő felhíváshoz, egyértelműen bizonyítja a növekvő közfelháborodást” – áll a Fair Square levelében. „A »labdarúgás integritásának és jó hírnevének« megőrzésével megbízott független igazságszolgáltatási szervként az etikai bizottságnak nem csupán cselekednie kell, hanem azt is láthatóvá kell tennie, hogy a megfelelő gyorsasággal, átláthatósággal és szigorral jár el.”

A levél nyolc olyan esetet sorol fel, amelyek a Reboot FIFA alapját képezik; a Fair Square állítása szerint ezek „meggyőző bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a FIFA elnöke – az amerikai elnök kegyeinek elnyerésére irányuló törekvései során – legalábbis visszaélt hatalmával, valamint megsértette a politikai semlegességre és a hűségre vonatkozó kötelezettségeit”.

Az említett esetek közé tartozik a Balogun-ügy – amely során Trump elismerte, hogy kérte a FIFA-t az amerikai csatár piros lapjának felülvizsgálatára –, valamint az FFE-botrány. Hivatkoznak továbbá arra, hogy Trump megkapta a FIFA békedíját, Infantino részt vett Trump közel-keleti békebizottságának munkájában, valamint a FIFA-elnök azon ígéretére, miszerint együttműködik Trumppal, hogy „ne csak Amerika, hanem az egész világ újra naggyá váljon” – ez utóbbi lépésről a Fair Square azt állítja, hogy a politikai semlegesség megőrzésének kudarcát bizonyítja.

A FIFA így reagált közleményében: „Egyre nyilvánvalóbb, hogy egyesek összehangolt és folyamatos erőfeszítéseket tesznek a FIFA és elnöke lejáratására. (…) Azoknak, akik nem élvezik a FIFA tagszövetségeinek támogatását, nem vádaskodással, célzásokkal vagy félrevezető információkkal kellene elérniük azt, amit a FIFA bevett demokratikus folyamatain keresztül nem sikerült megvalósítaniuk.”

A FIFA vasárnap megerősítette, hogy Infantino jövőre indulni kíván negyedik, egyben utolsó ciklusáért is, dacára az UEFA nyomásának, valamint az ázsiai konföderáció és a CONCACAF (az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség szövetsége) részéről érkező kritikáknak.

Az UEFA távozásra szólította fel Infantinót, és nemrégiben közölte azon szándékát, hogy büntetőjogi lépéseket tesz az Egyesült Államokban az FFE-tervekkel összefüggésben.