ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.99
usd:
312.47
bux:
147765.5
2026. szeptember 9. szerda Ádám
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében játszott Franciaország-Spanyolország mérkõzésen a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/Eric Gay

Több mint százezren Gianni Infantino ellen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Több mint százezer ember csatlakozott ahhoz a Gianni Infantino elleni tiltakozáshoz, amely szerint a FIFA elnöke – Donald Trumppal való kapcsolattartása révén – „legalábbis visszaélt hatalmával, valamint megsértette a politikai semlegességre és a hűségre vonatkozó kötelezettségeit”.

A „Reboot FIFA” (a FIFA újraindítása) kampány még a világbajnokság előtt indult azzal a céllal, hogy benyújtsák „a FIFA eddigi történetének legnagyobb tiltakozásá” a szervezet állítólagos irányítási hiányosságai miatt.

A kampány azóta kiterjesztette „vádjainak” körét: immár kifogásolja Folarin Balogun a vb-n kapott piros lapja után az eltiltás felfüggesztését lehetővé tevő döntést (a korábbi eltiltás visszavonását), valamint a meghiúsult FIFA Forward Enterprise (FFE) programot is.

A dokumentumot kedden nyújtották be a FIFA etikai bizottságához; a kezdeményező Fair Square érdekvédelmi csoport a kísérőlevélben cselekvésre szólítja fel a testületet.

A tavaly decemberben benyújtott eredeti panaszra a bizottság nem reagált, ellenben az ügyet támogatásáról biztosította a Norvég Labdarúgó-szövetség és 50 Európai Parlament-i képviselő is.

„Az a tény, hogy százezer ember csatlakozott az elszámoltathatóságot követelő felhíváshoz, egyértelműen bizonyítja a növekvő közfelháborodást” – áll a Fair Square levelében. „A »labdarúgás integritásának és jó hírnevének« megőrzésével megbízott független igazságszolgáltatási szervként az etikai bizottságnak nem csupán cselekednie kell, hanem azt is láthatóvá kell tennie, hogy a megfelelő gyorsasággal, átláthatósággal és szigorral jár el.”

A levél nyolc olyan esetet sorol fel, amelyek a Reboot FIFA alapját képezik; a Fair Square állítása szerint ezek „meggyőző bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a FIFA elnöke – az amerikai elnök kegyeinek elnyerésére irányuló törekvései során – legalábbis visszaélt hatalmával, valamint megsértette a politikai semlegességre és a hűségre vonatkozó kötelezettségeit”.

Az említett esetek közé tartozik a Balogun-ügy – amely során Trump elismerte, hogy kérte a FIFA-t az amerikai csatár piros lapjának felülvizsgálatára –, valamint az FFE-botrány. Hivatkoznak továbbá arra, hogy Trump megkapta a FIFA békedíját, Infantino részt vett Trump közel-keleti békebizottságának munkájában, valamint a FIFA-elnök azon ígéretére, miszerint együttműködik Trumppal, hogy „ne csak Amerika, hanem az egész világ újra naggyá váljon” – ez utóbbi lépésről a Fair Square azt állítja, hogy a politikai semlegesség megőrzésének kudarcát bizonyítja.

A FIFA így reagált közleményében: „Egyre nyilvánvalóbb, hogy egyesek összehangolt és folyamatos erőfeszítéseket tesznek a FIFA és elnöke lejáratására. (…) Azoknak, akik nem élvezik a FIFA tagszövetségeinek támogatását, nem vádaskodással, célzásokkal vagy félrevezető információkkal kellene elérniük azt, amit a FIFA bevett demokratikus folyamatain keresztül nem sikerült megvalósítaniuk.”

A FIFA vasárnap megerősítette, hogy Infantino jövőre indulni kíván negyedik, egyben utolsó ciklusáért is, dacára az UEFA nyomásának, valamint az ázsiai konföderáció és a CONCACAF (az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség szövetsége) részéről érkező kritikáknak.

Az UEFA távozásra szólította fel Infantinót, és nemrégiben közölte azon szándékát, hogy büntetőjogi lépéseket tesz az Egyesült Államokban az FFE-tervekkel összefüggésben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Több mint százezren Gianni Infantino ellen

uefa

fifa

gianni infantino

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Titkos kormányhatározatok: itt az első nyilvánossá tett akta

Titkos kormányhatározatok: itt az első nyilvánossá tett akta
A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatok első részét – közölte a kormányzati kommunikáció szerdán.
 

Az üzemanyagár is téma a kormányülésen, berendelték Hernádi Zsolt Mol-vezért is

A földgáz ára is az egekben

Vitézy Dávid kimondta, „lesz, ami el fog vérezni”

Magyar Péter már hajnalban fontos üzenetet közölt egy elképesztő nap után és előtt

KRESZ-változás: még egy napunk maradt

VIDEÓ
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.09. szerda, 18:00
Hankó Zoltán
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump elhúzta a mézesmadzagot Putyin orra előtt, súlyos csapás érte az egyik legnagyobb orosz olajterminált - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Trump elhúzta a mézesmadzagot Putyin orra előtt, súlyos csapás érte az egyik legnagyobb orosz olajterminált - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egyórás, pozitív hangnemű telefonbeszélgetést folytatott az ukrajnai rendezésről Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök - közölte Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója a sajtóval kedden. Usakov szerint Trump egyértelművé tette, hogy minél hamarabb véget akar vetni a háborúnak, ami azonnal megnyitná a "lenyűgöző és messzemenő" kilátásokat az amerikai–orosz viszony teljes helyreállítása előtt, fellendítve egyúttal a gazdasági kapcsolatokat. Mára virradóra ukrán dróntámadás érte a novorosszijszki olajterminált Dél-Oroszországban. Az Astra független orosz csatorna beszámolója szerint az olajterminál lángra kapott az éjszakai támadás következtében. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - Te költöznél?

30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - Te költöznél?

A települést eredetileg 250 ezer emberre tervezték, mára viszont hozzávetőleg 50 ezren maradtak.

BBC
Business Sport Travel Science
Miliband says UK had to 'call out' Israeli West Bank settlements

Miliband says UK had to 'call out' Israeli West Bank settlements

The foreign secretary also rejects the chief rabbi's claim that Jewish people in the UK will be less safe as a result of the new sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 9. 14:25
Sikerre éhes a Fradi: Nyéki Balázs szerint vissza kell szerezniük a régi nimbuszt
2026. szeptember 9. 12:46
Lionel Messi visszatér a spanyol profi futballba
×
×