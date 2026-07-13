Intenzitás és szenvedély – ehhez kell alkalmazkodniuk Gulácsiéknak

Intenzitást és szenvedélyt akar látni a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának játékosaitól az új vezetőedző, Martín Demichelis, akinek hétfőn volt a bemutatkozó sajtótájékoztatója Lipcsében.

„Megtiszteltetés számomra, hogy ehhez a klubhoz tartozhatok. Szeretném, ha együttműködve megtennénk a következő lépést. Intenzitás, szenvedély, bátorság és támadójáték - ezek a szavak nagyon tetszenek nekem” – mondta a 45 éves tréner. Hozzátette: ugyancsak rendkívül fontos számára az agresszivitás és az intenzitás minden egyes összecsapásnál. „Bátran támadni, bátran védekezni, és testbeszéddel is kifejezni magunkat” – sorolta további alapkövetelményeit.

Az argentin szakvezető Ole Werner helyét vette át, akinek egy szezon után távoznia kellett, annak ellenére, hogy csapata bronzérmes lett a Bundesligában, így visszatérhet a Bajnokok Ligája mezőnyébe.

Demichelis elmondta, felvette a kapcsolatot az összes játékossal, köztük a 19 éves Yan Diomande-dal is. A balszélsőt a legnagyobb klubok is megkörnyékezték, miután remekül teljesített az első lipcsei idényében, valamint Elefántcsontpart színeiben a világbajnokságon is. Vele kapcsolatban az új edző, illetve Marcel Schäfer sportigazgató is elmondta, hogy jelenleg nyaral, de utána vissza kell térnie a klubhoz, hiszen élő szerződése van.

A nyári szünetben eddig Abdoul Konét és Rocco Reitzet igazolta le az RB Leipzig, Brajan Gruda esetében pedig új kölcsönszerződést kötött, amely később kötelező vételi opcióval jár. Az új idényt augusztus 22-én kezdik majd Gulácsiék, a Német Kupa első fordulójában a negyedosztályú Eintracht Trier lesz az ellenfelük. A Bundesliga-nyitányra egy héttel később – hazai pályán a Borussia Mönchengladbach ellen – kerül sor.