ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

A Szentek nem voltak szentek – az angol futball kémügye

Infostart

A Southamptonnak a vetélytárs klubok elleni kémkedését Tonda Eckert engedélyezte, és egy „felülről lefelé irányuló, kitervelt és eltökélt terv” volt – állapította meg egy független fegyelmi bizottság. A bizottság azt is kijelentette, hogy „sajnálatos” volt a klub részéről, hogy fiatal stábtagokat használt fel „a titkos megfigyelés lefolytatására”. A Szenteket kizárták a Championship a feljutásért vívott rájátszásából, és négy büntetőponttal kezdik a 2026–2027-es Championship-szezont.

A bizottság megállapítását magyarázó írásos indokokat most tette közzé az Angol Labdarúgóliga (EFL). Eckert, a klub 33 éves német menedzsere, aki csak a szezon közepén került a csapat élére, állítólag „elismerte, hogy kifejezetten engedélyezte a megfigyeléseket”. Az ilyen kémkedés „súlyosan megsértette” a verseny tisztaságát – állapította meg a bizottság.

Az egész ügy azután robbant ki, hogy egy fiatalabb stábtag titokban a Middlesbrough edzőpályáján megfigyelést végzett. A Southampton beismerte, hogy három rivális edzésén is kémkedett – az Oxford United és az Ipswich Town edzésein a szezon elején, majd a Middlesbrough-én a rájátszás elődöntőjének első mérkőzése előtt.

A rájátszásból való kizárás azt jelentette, hogy a Middlesbrough – amelyet az elődöntőben legyőztek – visszakapta a reményt a feljutásra. A szombati döntőben a Hull Cityvel találkozik, a Premier League-be jutásért.

A Southampton, amely kezdetben tagadta, hogy bármilyen videót rögzített volna, sikertelenül fellebbezett a rájátszásból való kizárás ellen. Állítólag a Leeds Unitedre korábban kiszabott szankcióra hivatkozott, amely „csak” 200 000 fontos bírságot kapott az ellenfelek elleni kémkedésért 2019-ben. Ezzel kapcsolatban a fegyelmi bizottság közölte, hogy azóta új, szigorúbb szabályozás van érvényben.

A fegyelmi bizottság kijelentette: „Arra a következtetésre jutottunk, hogy a válaszadó [Southampton] részéről felülről lefelé irányuló, kitervelt és eltökélt terv volt, hogy versenyelőnyre tegyen szert valódi jelentőségű versenyeken azáltal, hogy szándékosan az ellenfél edzőpályáin tartózkodott taktikai és az összeállításra vonatkozó információk megszerzése céljából. Ez sokkal többet jelentett, mint ártatlan tevékenység, és különösen elítélendő a stáb fiatalabb tagjainak titkos megfigyelések elvégzésére utasítása.”

A Southampton beadványokat nyújtott be, amelyek a klub szerint bizonyították, hogy az információk nem változtatták meg a csapat összeállítását, és nem eredményeztek sportbeli előnyt sem, amit a Middlesbrough elleni gyenge első félidei teljesítmény is mutatott. Ezt elutasították.

Tonda Eckertről bebizonyosodott, hogy

jóváhagyta az Oxford elleni kémkedést,

hogy kifürkésszék, az edzőváltás után mennyiben változik az össszeállítás. A Middlesbrough esetében egy bizonyos játékos – feltehetően Hayden Hackney – állapotáról akartak tájékozódni, aki hetekig sérüléssel küzdött.

A bizottság kijelentette: „Eckert úr elismerte, hogy kifejezetten engedélyezte a megfigyeléseket, hogy információkat szerezzenek a felállásról (az oxfordi incidensben) és egy kulcsjátékos állapotáról (a Middlesbrough-i incidensben). Az ilyen információkat csak a taktika kidolgozása céljából lehetett kérni. Az olyan információk birtoklásának, amelyeket az ellenfelünk bizalmasan szeretne kezelni, benne rejlik, hogy sportbeli előnye van.”

Mivel a Southampton a három mérkőzés egyikét sem nyerte meg, felvetődött az az érv, hogy a klub nem szerzett sportbeli előnyt. A független bizottság azonban elutasította ezt. Azt állította, hogy „a sportelőny különbözik a sportsikertől”.

A bizottság úgy ítélte meg, hogy a Southampton együttműködő volt és megbánást mutatott, de megjegyezte, hogy ezt „egy kezdeti félrevezető válasz” tompította.

Egy nappal azután, hogy a klub kémet küldött Middlesbrough-ba, a Southampton „pontatlan információkat szolgáltatott, amelyek arra utaltak, hogy a magatartás nem része az SFC kultúrájának, és hogy semmilyen videofelvételt nem rögzítettek, nem továbbítottak, nem osztottak meg vagy nem elemeztek, pedig valójában az ellenkezője történt”.

Ezen kívül a független fegyelmi bizottság azt mondta, „nem hatotta meg”, hogy a Southampton megpróbálta azt állítani, hogy a személyzet tagjai nem tudnak a 127. szabályozásról, amely kimondja, hogy egy csapatnak nem szabad megpróbálnia megfigyelni az ellenfelét edzésen a mérkőzés előtti 72 órán belül. Megjegyezte: „A válaszadó [Southampton] az EFL tagja, és beleegyezett, hogy betartja a szabályokat.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A Szentek nem voltak szentek – az angol futball kémügye

angol labdarúgás

southampton

championship

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet

Embriókorban kiszűrt SMA – Korszakos, ami a Semmelweis Egyetemen történt, demográfiai hatása is lehet
Egészségesen született és jól van az a kisfiú a Semmelweis Egyetemen, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, mert még embrió korában kiszűrték az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. Beke Artúr szülész-genetikus szerint a gyermekvállaláskor hozott betegségek miatt bizonytalankodó pároknak új reményt jelent ez a lehetőség. Az InfoRádió megszólaltatta a debütált állami eljárásban részesült anyát is, aki első gyermeke születése után sok genetikussal is kapcsolatba került, mígnem találkozott Beke Artúrral.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett

Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett

Itt az esküvőszezon, ismét felmerül a kérdés: mennyi pénzt illik adni esküvőre? Mutatjuk, mit ír elő az esküvői etikett, mennyi pénzt illik adni lagziba Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 10:33
Ilyen még nem történt a magyar sportéletben
2026. május 24. 09:28
MOB-főtitkár: a párizsinál is nagyobb lehet a magyar csapat Los Angelesben
×
×