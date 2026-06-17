Orbán Viktor Brüsszelben a Patriótákról: a tűzfal a politikában nem egészséges

A Patrióták EP-képviselőcsoport meghívására Brüsszelbe érkezett Orbán Viktor, a pártcsalád egyik alapítója, a magyar tagpárt, a Fidesz elnöke, ahol a tavaszi országgyűlési választások óta ez volt az elsőként meghódított sajtótájékoztatója, a két fő téma

a következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus

Ukrajna uniós csatlakozása.

Orbán Viktor elsőként a Magyarországon előállt új helyzettel kapcsolban leszögezte: a választási vereség sem változtat a tényen, hogy Európában folytatódik a patrióta pártok és szervezetek előretörése, ez a folyamat pedig marad is, a bevándorlásellenes és szuverenista erők Franciaországban és OIaszországban is egyre népszerűbbek, aminek kulcsfontosságú oka, hogy az EU rossz politikát folytat a háború, a versenyképesség és a migráció terén is.

Ígérte, a Fidesz külpolitikája marad, ami volt, és bár a Fidesz tavasszal vereséget szenvedett, van patrióta miniszterelnök az Európai Tanácsban a cseh Andrej Babis személyében.

Rövid tájékoztatója után kérdésekre válaszolt.

Az elmúlt 16 negyedévben 12 negyedévben nőtt a GDP, az államadósság pedig nőtt...

Ez tévedés, 81-ről 63 százalékra csökkentettük, a Covid után vissza kellett engedni, majd 73-nál megállt. Jóval alacsonyabb az államadósság, mint a nemzeti kormányzás kezdetén volt.

Családjának nagy része Amerikában tartózkodik...

Nem!

Az EU vagy Donald Trump emelte az olajárakat?

Most már lefelé megy az olajár

Mit szól a 8 éves korláthoz a miniszterelnöki poszton?

1100 éves ország vagyunk, óriási rutin van abban, hogy hogyan tiltsanak el valakit a hatalomtól, van, akinek ólmot öntöttek a fülébe, van, akinek kitolták a szemét, van, akit száműztek, én elég olcsón megúsztam az alkotmányos tiltással.

Mit képvisel az EU-csúcson majd Andrej Babis? Hogyan erősítik meg a hangjukat?

Nem bíztam meg semmivel Babis elnök urat. De küzdeni fog az energiaárak mesterségesen magas szintje ellen. Migráció ügyében is biztosan jól fog harcolni. Hogy mi lesz az eredmény, meg fogjuk tőle tudni.

Korrupciós vádak, kekvák, mi a véleménye?

Nem áll eljárás alatt egyetlen volt kormánytag sem.

Közösségi oldalán azt írta, ingyen sajt csak az egérfogóban van. Mi lehet az ára az uniós pénz hazahozatalának?

A zsarolásra kellett megtalálnia a kormánynak a helyes választ. A lengyel példa azt mutatja, hogy egy kormánybuktatásért cserébe adtak pénzt, zsarolásról volt szó. A mi fegyverünk a vétó volt. Az új magyar kormány a zsarolásra megadással válaszol, teljesíti, amit Brüsszel követel. Szerintem még 2 milliárd eurót el lehet érni még, különben nem szavazzuk meg a 7 éves költségvetést. Takrikaváltás van, azt hiszem, másik módszerrel próbálkozik a magyar kormány. Igyekezünk megakadályozni, hogy Magyarország pénzügyileg zsarolható helyzetben legyen.

Korábban azt mondta, nem adtak választ a korrupciós vádakra, aztán azt, hogy csak híresztelés van. Hatékony válasz ez?

Igen.

Matteo Salvinihoz hasonlóan a szélsőjobbot képviseli majd?

Várjuk meg, mi történik Olaszországban. Matteo Salvini az én hősöm.

A Fidesz kongresszusán azt mondta, nem akar megváltozni. Miért mondta ezt? Jó ez így?

Volt hibám, el is mondtam őket. Nem akartam zsákbamacskát árulni a kongresszuson.

Ukrajna kisebbségügyi ígérete és az ország uniós csatlakozása, mi a véleménye?

Ez két kérdés: a magyar-ukrán megállapodás szerint Ukrajna mindent megkap, reméljük, a magyarok is. Ami a bővítést illeti, Ukrajna trójai faló, nem szabad beengedni az EU-ba.

Matolcsy György, Lázár János, Szijjártó Péter teljesen rendben vannak? Tiborcz István és Mészáros Lőrinc is? Korrupciós vádak ügyében...

A tények embere vagyok, várjuk meg, mi a valóság.

Migráció: együttműködés van a nagy pártok között, hogyan kommentálja?

Ez a jövő útja; a Patrióták, a konzervatívok és akik még a közelben vannak, természetes, hogy együttműködnek. A tűzfal a politikában nem egészséges. De ez országonként változhat, mindenhol más a struktúra és a szellemi hagyományok. Magyarországon erősek a migrációt tiltó szabályok. Az véd meg minket, ha egyetlenegyet sem engedünk be.

A Patrióták megtárgyalják, hogy miért pont Magyarországon nem nyertek?

Igen, egy tagpárt által elkövetett hiba segítség a többieknek. De ünnepelni is fogunk, az FPÖ-nek Ausztriában születésnapja lesz.

A mostani migrációs politika még mindig nem támogatható?

Még mindig nem, az a jó politika, hogy nem engedünk be egyetlen migránst sem. Ha mi azt mondjuk, akkor engedjük be őket, de én nem javaslom, én zártam be a migránstáborokat Magyarországon.

Donald Trump az iráni háború után fejezheti be a háborút a Béketanács keretein belül Ukrajnában is?

Politikai pletyka.

Hogyan fognak össze a patrióta pártok?

Azokat a kérdéseket keressük, amelyekben együtt tudunk működni, ilyen a migráció. Nem kötelező egyetértenünk mindenben.

Az unió keményíti álláspontját Kínával szemben. Mi lesz a magyarországi befektetésekkel?

Akkor tudunk erre válaszolni, ha megtudjuk, mi most a cél Magyarországon. Kínával fél-kereskedelmiháborús állapotok vannak Európában, az EU külpolitikája elhibázott.

Leépítések vannak a jobboldali sajtónál Magyarországon. Mit szól ehhez?

Nem kell ezt sehogy látnom, reméljük, a keresztény, nemzeti, polgári sajtó megmarad és minél több emberhez eljut.

Korrupciós vádakra adott válaszok: szeretne a helyzeten változtatni?

Hatékonyan adunk választ ellenzékben. Kormányon sokkal nehezebb, náluk vannak az eszközök. A hatóságok eljárnak.

Lehetnek olyan bűncselekmények, amelyekről kiderül, hogy befolyásolják a kampányt?

A Greenpeace Gödön kutakodott, és kiderült, hogy tévedett. Most majd gyermekvédelmi ügyekben is kiderül, hogy rágalmak hangoztak el. Lehet, hogy csak a jövőben derül ki az igazság, ha már a választásokig nem.

Miért pont a Patriótákhoz csatlakoztak?

Le Pen személye miatt, ő egy legenda, vele szemben is egyfajta lex Orbánt akarnak alkalmazni. Mi a Patrióták jelöltjét akarjuk támogatni.

Melyik meccsekre megy a vb-n?

Két elődöntő, egy döntő, remélem, 6 nap alatt megjárom, mindkét kezem tele van munkával.

Nem lehet, hogy víziók helyett a napi munkával kellett volna foglalkozni?

A napi munka illeszkedik egy 500 éves vízióba. De nagyon nehéz elképzelni hazánk jövőjét úgy, hogy nem látjuk a nyugat sorsát.