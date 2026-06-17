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Nyitókép: Getty Images/ David Lees

A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat – bejelentés

Infostart / MTI

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket.

A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.

„Apropó, valaki megkérdezné a Fidesz vezetőit és a mostanában utcára tett hazug propagandistáikat, hogy hol van az 1000 forintos benzinár, amivel a választások előtt riogatták az embereket” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat, a vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.

A holtankoljak.hu adatai szerint csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára. Megjegyezték, hogy a dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet. A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja.

A portál szerint szerdán

  • a 95-ös benzin átlagára 635 forint/liter,
  • a gázolajé pedig 655 forint/liter.
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Kezdőlap    Gazdaság    A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat – bejelentés

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