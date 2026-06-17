ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.51
usd:
305.75
bux:
138901.29
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Európai Parlament
Nyitókép: Christian Dauphin/Getty Images

Dönött az EP, szigorúbb idők várnak az illegális bevándorlókra

Infostart / MTI

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta szerdán a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt.

A 418 szavazattal, 218 ellenében és 30 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály célja az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, az alapjogok és a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett, ideértve a refoulement, vagyis a veszélyes helyre visszaküldés tilalmának elvét és a kollektív kiutasítások tilalmát, miközben megakadályozzák a visszaéléseket és a jogosulatlan mozgásokat az EU-n belül.

A jogszabály értelmében egy tagállamban illegálisan tartózkodó nem uniós állampolgárra nézve az illetékes tagállami hatóságok által kiadott kiutasítási határozat azzal a kötelezettséggel jár, hogy haladéktalanul vagy meghatározott időn belül el kell hagynia az érintett uniós országot.

A kiutasítási határozat hatálya alá tartozó, nem uniós állampolgároknak együtt kell működniük a hatóságokkal.

Visszaküldésük előkészítése érdekében egyéni értékelés alapján őrizetbe vehetik őket, például ha nem működnek együtt, szökés veszélye áll fenn, vagy biztonsági kockázatot jelentenek.

Az őrizetet közigazgatási vagy bírósági hatóságnak kell elrendelnie, és legfeljebb 24 hónapig tarthat. Összesen legfeljebb hat hónapos meghosszabbítás lehetséges, ha a körülmények megváltoznak, új információk kerülnek elő róluk. A tagállamok rendszeres jelentkezési kötelezettséget vagy egy kijelölt helyen való tartózkodási kötelezettséget is előírhatnak. Az őrizetbe vételt kiválthatja pénzügyi garancia vagy elektronikus megfigyelés. Ha egy nem uniós ország állampolgára egy másik tagállamba költözik, esetében új őrizetbe vételi időszak kezdődik.

A nemzeti hatóságok konkrét nyomozati intézkedéseket hajthatnak végre a hatékony visszaküldés előkészítésére vagy biztosítására. Ezek magukban foglalhatják az érintett tartózkodási helyének bírósági vagy közigazgatási engedélyhez kötött átkutatását, valamint a személyes tárgyainak és elektronikus eszközeinek átkutatását és lefoglalását.

A jogszabály szerint lehetőség nyílik arra, hogy kiutasítási határozattal rendelkező bevándorlókat – a kísérő nélküli kiskorúak kivételével – olyan ország területén található úgynevezett visszaküldési központokba szállítsák, amelyik vállalja a befogadásukat. Ezeket a megállapodásokat kizárólag olyan országokkal lehet megkötni, amelyek tiszteletben tartják az emberi jogokat, a nemzetközi jogot és a refoulement tilalmának elvét. A nemzeti hatóságoknak az alkalmazás megkezdése előtt tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

Az EP jóváhagyása után a szöveget az Európai Unió Tanácsának hivatalosan el kell fogadnia, majd hivatalos közzétételét követően léphet hatályba.

Valódi megoldás

Lakos Eszter, a Tisza Párt európai parlamenti (EP-) delegációjának vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, a Tisza és az Európai Néppárt (EPP) álláspontja világos: aki nem jogosult az Európai Unióban maradni, annak haza kell térnie.

„Évek óta tarthatatlan, hogy a kiutasítási döntéseknek alig egyötödét hajtják végre. Ez a rendelet végre valódi, kikényszeríthető európai megoldásokat ad a kezünkbe” – fogalmazott.

A politikus külön sikernek nevezte, hogy a szabályozás néppárti nyomásra nem évek múlva, hanem a kihirdetést követő napon, azonnal életbe lép.

„Amíg a Fidesz otthon a migrációval kampányol, mi Brüsszelben azon dolgozunk, hogy a szigorú fellépés ne üres szlogen legyen, hanem működő törvény” – tette hozzá közleményében Lakos Eszter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Dönött az EP, szigorúbb idők várnak az illegális bevándorlókra

migráció

európai unió

visszaküldés

európai parlament

kiutasítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől

Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől
Az előző öt hónapban aludt a szicíliai vulkán, a mostani a „nyújtózkodás” és a „torokköszörülés” időszaka – fogalmazott az InfoRádióban Harangi Szabolcs. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, milyen jelek és előzmények alapján lehet arra következetni, hogy egy vulkán működésbe lép. Arra is kitért, hogy a következő hetekben útra kelhetnek-e azok, akik szicíliai nyaralásra készülnek.
Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Az úgynevezett orvosbárók rendszerét azért kell felszámolni, mert ezek az egészségügyi oligarchák a hatalmuk érdekében megakadályozzák a tudás átadását, és ezzel tovább csökkentik az ellátás minőségét, illetve növelik a létszámhiányt – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter mondta az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy nyilvános pályázatokon kellene kiválasztani a kórházigazgatókat.
 

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esett az arany is

Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esett az arany is

Bizonytalan a hangulat a globális tőzsdéken, az amerikai indexek vegyesen zártak tegnap, Ázsiában szintén felemás elmozdulások látszottak reggel, az európai indexek pedig minimális elmozdulásokat mutatnak egész nap. Az amerikai-iráni béke továbbra is foglalkoztatja a piacokat, de este a Fed kamatdöntése korrekciót hozott a tőzsdéken, mivel a friss gazdasági előrejelzések felfelé tolták a piaci kamatvárakozásokat. A vállalati hírek közül a BMW fájdalmas profit warningja piacmozgató hatású ma, az egész európai autószektor gyengén teljesített a német autógyártó bejelentését követően. A SpaceX pedig esett az amerikai tőzsdén, a péntek óta látott száguldást megtörve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő kincs bújt meg a magyar föld alatt: nem hitték el, mikor kiásták

Elképesztő kincs bújt meg a magyar föld alatt: nem hitték el, mikor kiásták

Új genetikai vizsgálatok átírhatják az Árpád-ház családfáját: II. Béla mellett új rokonok és viking kapcsolatok is előkerültek

BBC
Business Sport Travel Science
US officials reveal details of Iran agreement as Trump says deal could be signed tomorrow

US officials reveal details of Iran agreement as Trump says deal could be signed tomorrow

The 14-paragraph memo includes an end to fighting, an agreement that Iran will never have a nuclear weapon, and a $300bn redevelopment package for Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 22:08
G7 – Trump bináris világában most Zelenszkij a „győztes” – értékelés
2026. június 17. 21:56
Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől
×
×