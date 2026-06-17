Bernardo Silva elárulta, miért választotta a Real Madridot

„Bernardo Silva most már valóság. A Real Madrid bejelentette, hogy 2028-ig szerződteti, további egyéves opcióval. A portugál játékos, aki jelenleg a világbajnokságon szerepel a válogatottjával, csatlakozik Cucurellához (már bejelentett), Dumfrieshez és Konatéhoz (utóbbi kettő hivatalosan még be nem jelentett)” – írta a Marca.

Comunicado Oficial: Bernardo Silva. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

Bernardo Silva ingyen érkezik, miután szerdán lejárt a szerződése a Manchester Cityvel, ahol 2017 óta Pep Guardiola kulcsjátékosa volt.

A spanyol menedzser irányítása alatt a 109-szeres válogatott Silva többek között hat angol bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a City mezében. A 31 éves játékos összesen 460 alkalommal lépett pályára a City színeiben, 153 góllal és gólpasszal járulva hozzá a sikerhez.

„Végső soron megpróbálok egy olyan csapatot találni, ahol akarnak, ahol valóban értékesnek érzem magam” – mondta Bernardo Silva néhány hete. „Ez nagyon fontos, és azon a napon, amikor meghozom a döntésemet, tudni fogjátok” – árulta el a portugál játékos hetekkel ezelőtt.

Ez a csapat a Real Madrid lett, noha Bernardo Silva iránt a Barcelona és az Atlético de Madrid is érdeklődött.

A Cadena SER rádióadó néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy Silva elfogadta a Real Madrid városi riválisának, az Atlético Madridnak a szerződésajánlatát is – csak az aláírása hiányzott. A Real Madrid azonban Mourinhóval a vezetésével közbelépett. Korábban a játékmester a Barcelonát is említette lehetséges célállomásként. Mivel a Barcelona középpályás játékosai olyanok, mint Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López és Dani Olmo, a katalán média beszámolói szerint a Silva lemaradása miatti csalódás kezelhető.

Bernardo Silva José Mourinho konkrét kérésére érkezik Madridba. Ő volt a legfontosabb név azon a listán, amelyről José Ángel Sánchez, Juni Calafat, Jorge Mendes és maga a vezetőedző beszélt egy héttel ezelőtt, amikor a Mourinho villámlátogatást tett Valdebebasban, az edzőtáborban.

A lisszaboni születésű játékos állítólag elfogadja a fizetéscsökkentést manchesteri jövedelméhez képest, azért, hogy a Real Madridhoz igazoljon.