ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.04
usd:
304.87
bux:
138901.29
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bernardo Silva, a Manchester City portugál játékosa csapatának lisszaboni sajtóértekezletén 2024. november 4-én. A Manchester City másnap a Sporting Lisboa ellen játszik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA-LUSA/Antonio Pedro Santos

Bernardo Silva elárulta, miért választotta a Real Madridot

Infostart

Egy fontos név a Real Madridhoz került az új vezetőedző, José Mourinho kívánságlistájáról: a 31 éves Bernardo Silva, miután szerződése lejárt a Manchester Citynél, átigazolási díj megfizetése nélkül kerülhet a „királyi klubhoz”

„Bernardo Silva most már valóság. A Real Madrid bejelentette, hogy 2028-ig szerződteti, további egyéves opcióval. A portugál játékos, aki jelenleg a világbajnokságon szerepel a válogatottjával, csatlakozik Cucurellához (már bejelentett), Dumfrieshez és Konatéhoz (utóbbi kettő hivatalosan még be nem jelentett)” – írta a Marca.

Bernardo Silva ingyen érkezik, miután szerdán lejárt a szerződése a Manchester Cityvel, ahol 2017 óta Pep Guardiola kulcsjátékosa volt.

A spanyol menedzser irányítása alatt a 109-szeres válogatott Silva többek között hat angol bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a City mezében. A 31 éves játékos összesen 460 alkalommal lépett pályára a City színeiben, 153 góllal és gólpasszal járulva hozzá a sikerhez.

„Végső soron megpróbálok egy olyan csapatot találni, ahol akarnak, ahol valóban értékesnek érzem magam” – mondta Bernardo Silva néhány hete. „Ez nagyon fontos, és azon a napon, amikor meghozom a döntésemet, tudni fogjátok” – árulta el a portugál játékos hetekkel ezelőtt.

Ez a csapat a Real Madrid lett, noha Bernardo Silva iránt a Barcelona és az Atlético de Madrid is érdeklődött.

A Cadena SER rádióadó néhány nappal ezelőtt arról számolt be, hogy Silva elfogadta a Real Madrid városi riválisának, az Atlético Madridnak a szerződésajánlatát is – csak az aláírása hiányzott. A Real Madrid azonban Mourinhóval a vezetésével közbelépett. Korábban a játékmester a Barcelonát is említette lehetséges célállomásként. Mivel a Barcelona középpályás játékosai olyanok, mint Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López és Dani Olmo, a katalán média beszámolói szerint a Silva lemaradása miatti csalódás kezelhető.

Bernardo Silva José Mourinho konkrét kérésére érkezik Madridba. Ő volt a legfontosabb név azon a listán, amelyről José Ángel Sánchez, Juni Calafat, Jorge Mendes és maga a vezetőedző beszélt egy héttel ezelőtt, amikor a Mourinho villámlátogatást tett Valdebebasban, az edzőtáborban.

A lisszaboni születésű játékos állítólag elfogadja a fizetéscsökkentést manchesteri jövedelméhez képest, azért, hogy a Real Madridhoz igazoljon.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Bernardo Silva elárulta, miért választotta a Real Madridot

manchester city

real madrid

bernardo silva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Az úgynevezett orvosbárók rendszerét azért kell felszámolni, mert ezek az egészségügyi oligarchák a hatalmuk érdekében megakadályozzák a tudás átadását, és ezzel tovább csökkentik az ellátás minőségét, illetve növelik a létszámhiányt – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter mondta az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy nyilvános pályázatokon kellene kiválasztani a kórházigazgatókat.
 

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására

Fed-elnök: akciócsoportokat hozunk létre a Fed stratégiájának átvilágítására

Változatlanul hagyta az amerikai jegybank az alapkamatot. Idénre valamivel alacsonyabb növekedést vár a jegybank. 2026-ra jócskán megemelte a jegybank az inflációs várakozását. Kevin Warsh Fed elnök akciócsoportokat hoz létre a teljes monetáris politika átvilágítására. Az eredmények őszre várhatóak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most örülhet, akinek ebben a városban van lakása: nem várt módon lőttek ki az árak

Most örülhet, akinek ebben a városban van lakása: nem várt módon lőttek ki az árak

Tatabánya 5,5-szörös drágulással vezet, Debrecen a milliós szint küszöbén, Budapest pedig lemaradni látszik.

BBC
Business Sport Travel Science
US officials reveal details of Iran agreement as Trump says deal could be signed tomorrow

US officials reveal details of Iran agreement as Trump says deal could be signed tomorrow

The 14-paragraph memo includes an end to fighting, an agreement that Iran will never have a nuclear weapon, and a $300bn redevelopment package for Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 21:08
Váratlan pontvesztéssel rajtolt Portugália
2026. június 17. 20:53
Mexikói edzővel vág neki a BL-selejtezőnek a magyar bajnok Győr
×
×