ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.14
usd:
302.07
bux:
138901.29
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungary - Budapest landscape with the amazing highest skyscraper (MOL HQ) from drone view at night
Nyitókép: Feelthedrone/Getty Images

Szakértő a Mol-NIS szerződésről: nagy lépés a Mol és Magyarország számára is

Infostart / InfoRádió

A Mol-csoport Részvényesi Megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NIS jövőbeli irányításáról, miután a Gazpromnyeft-el folytatott tárgyalások keretében a vállalat 56,15 százalékos részesedésének megvásárlására készül. A tranzakcióval a magyar olajcég Szerbia egyetlen nagy olajfinomítójának, a pancsovai létesítménynek, valamint egy több mint 400 töltőállomásból álló hálózatnak a többségi tulajdonosává válna – mondta az InfoRádió kérdésére Hortay Olivér, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.

A szerb kormány és a Mol képviselői aláírták a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást.

A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen.

A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség.

Az InfoRádió az ügyletről a Századvég Konjuktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét kérdezte. Hortay Olivér elmondta: a Mol-Nis tranzakció lezárásához három félnek a jóváhagyására is szükség van.

Az első érintett Szerbia, ezzel a mostani részvényesi megállapodással a Mol és a szerb kormány sikeresen megállapodott arról, hogy a vállalatot, hogyha a tranzakció lezárul, akkor hogyan irányítja majd a Mol.

„Az elmúlt hetekben több olyan információ is érkezett, hogy ezek az egyeztetések nehezebben haladnak, mint ahogyan azt korábban várták. A szerbek szerettek volna a lehető legalaposabban meggyőződni arról, hogy a nézNIS-t és elsősorban a pancsovai finomítót a következő években a Mol úgy irányítja majd, hogy az az országnak a lehető legjobb legyen, de a mostani részvényesi megállapodással ezek a tárgyalások sikeresen lezárultak” – fogalmazott a szakértő.

Mint mondta: még két fontos mérföldkő szükséges ahhoz, hogy a tranzakció ténylegesen véget érhessen. Az egyik az orosz eladói véglegesítés: vagyis ténylegesen eladja a többségi tulajdonrészt az orosz Gazpromnyeft, a másik pedig az amerikai hatóságok végleges jóváhagyása az ügyletre.

Ezeknek a következő hetekben meg kell történniük.

Hortay Olivér arról is beszélt, hogy mennyire lehet külső beleszólás abban az esetben, ha a Mol többségi tulajdont szerez.

Mint kifejtette: „erről még egészen pontos információk nem állnak rendelkezésre. Sajtóhírek alapján a megállapodás talán legfontosabb pontja, hogy a pancsovai finomítót a következő tíz évben legalább olyan kapacitáskihasználtság mellett kell üzemeltetnie a Mol-nak, mint ami a szankciók bevezetése előtti négy évben tapasztalható volt. A szerb nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a szerb kormány komfortos ezzel a megállapodással, és alighanem ez igaz a Molra is” – hangsúlyozta.

Washington tavaly az orosz többségi tulajdon miatt szankciókat vezetett, de most újra meghosszabbította a NIS működési engedélyét. Az látszik, hogy az Egyesült államok is optimistán tekint erre az ügyletre.

Látható, hogy az Egyesült Államok, legalábbis az információk alapján úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy a tranzakció ténylegesen megtörténhessen, remélhetőleg az orosz fél is hozzájárul majd az ügylethez, és akkor le lehet zárni július elejére az egészet.

„Mind a Mol, mind Magyarország számára nagy lépést, nagy eredményt jelentene a NIS-ben való többségi tulajdon megszerzése” – fogalmazott Hortay Olivér.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szakértő a Mol-NIS szerződésről: nagy lépés a Mol és Magyarország számára is

mol

megállapodás

nis

szerbiai kőolajipari vállalat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a Mol-NIS szerződésről: nagy lépés a Mol és Magyarország számára is

Szakértő a Mol-NIS szerződésről: nagy lépés a Mol és Magyarország számára is

A Mol-csoport Részvényesi Megállapodást írt alá a szerb kormánnyal a NIS jövőbeli irányításáról, miután a Gazpromnyeft-el folytatott tárgyalások keretében a vállalat 56,15 százalékos részesedésének megvásárlására készül. A tranzakcióval a magyar olajcég Szerbia egyetlen nagy olajfinomítójának, a pancsovai létesítménynek, valamint egy több mint 400 töltőállomásból álló hálózatnak a többségi tulajdonosává válna – mondta az InfoRádió kérdésére Hortay Olivér, a Századvég Konjuktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult a helyezkedés a háttérben: Trump elárulta, mi lesz a közel-keleti ország elleni szankciók sorsa

Megindult a helyezkedés a háttérben: Trump elárulta, mi lesz a közel-keleti ország elleni szankciók sorsa

Donald Trump a G7-csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján ismét bagatellizálta annak a jelentőségét, hogy az Egyesült Államok megszerezze Irán dúsítotturán-készletét, miközben a téma továbbra is az iráni tárgyalások középpontjában áll - közölte a Times of Israel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kongatják a vészharangot a szakértők: kritikus a vízszint hazánk egyik legnépszerűbb tavában

Kongatják a vészharangot a szakértők: kritikus a vízszint hazánk egyik legnépszerűbb tavában

Riasztóan alacsony a Velencei-tó vízszintje: már csak 1 cm választja el a történelmi mélyponttól, a Balaton is apad

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran deal may be signed tomorrow as US officials reveal details of agreement

Trump says Iran deal may be signed tomorrow as US officials reveal details of agreement

The 14-paragraph memo includes an end to fighting, an agreement that Iran will never have a nuclear weapon, and a $300bn redevelopment package for Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 19:22
Kisrepülő zuhant az autópályára, a közlekedők azonnal odasiettek segíteni – videók
2026. június 17. 17:23
Donald Trump cáfolta az iráni alkuról megjelent információkat, a 300 milliárdot is
×
×