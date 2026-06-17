Szakértő a Mol-NIS szerződésről: nagy lépés a Mol és Magyarország számára is

A szerb kormány és a Mol képviselői aláírták a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást.

A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen.

A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség.

Az InfoRádió az ügyletről a Századvég Konjuktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét kérdezte. Hortay Olivér elmondta: a Mol-Nis tranzakció lezárásához három félnek a jóváhagyására is szükség van.

Az első érintett Szerbia, ezzel a mostani részvényesi megállapodással a Mol és a szerb kormány sikeresen megállapodott arról, hogy a vállalatot, hogyha a tranzakció lezárul, akkor hogyan irányítja majd a Mol.

„Az elmúlt hetekben több olyan információ is érkezett, hogy ezek az egyeztetések nehezebben haladnak, mint ahogyan azt korábban várták. A szerbek szerettek volna a lehető legalaposabban meggyőződni arról, hogy a nézNIS-t és elsősorban a pancsovai finomítót a következő években a Mol úgy irányítja majd, hogy az az országnak a lehető legjobb legyen, de a mostani részvényesi megállapodással ezek a tárgyalások sikeresen lezárultak” – fogalmazott a szakértő.

Mint mondta: még két fontos mérföldkő szükséges ahhoz, hogy a tranzakció ténylegesen véget érhessen. Az egyik az orosz eladói véglegesítés: vagyis ténylegesen eladja a többségi tulajdonrészt az orosz Gazpromnyeft, a másik pedig az amerikai hatóságok végleges jóváhagyása az ügyletre.

Ezeknek a következő hetekben meg kell történniük.

Hortay Olivér arról is beszélt, hogy mennyire lehet külső beleszólás abban az esetben, ha a Mol többségi tulajdont szerez.

Mint kifejtette: „erről még egészen pontos információk nem állnak rendelkezésre. Sajtóhírek alapján a megállapodás talán legfontosabb pontja, hogy a pancsovai finomítót a következő tíz évben legalább olyan kapacitáskihasználtság mellett kell üzemeltetnie a Mol-nak, mint ami a szankciók bevezetése előtti négy évben tapasztalható volt. A szerb nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a szerb kormány komfortos ezzel a megállapodással, és alighanem ez igaz a Molra is” – hangsúlyozta.

Washington tavaly az orosz többségi tulajdon miatt szankciókat vezetett, de most újra meghosszabbította a NIS működési engedélyét. Az látszik, hogy az Egyesült államok is optimistán tekint erre az ügyletre.

Látható, hogy az Egyesült Államok, legalábbis az információk alapján úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy a tranzakció ténylegesen megtörténhessen, remélhetőleg az orosz fél is hozzájárul majd az ügylethez, és akkor le lehet zárni július elejére az egészet.

„Mind a Mol, mind Magyarország számára nagy lépést, nagy eredményt jelentene a NIS-ben való többségi tulajdon megszerzése” – fogalmazott Hortay Olivér.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.