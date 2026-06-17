Emellett a Covid és az influenza is eltörpül – ez a vírus most a fő gond

Orvosszakmai szervezetek és az egyesület szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy

a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatait ismertetve azt írták: március közepén a légúti fertőzés gyanújával vett minták legnagyobb része, 35 százaléka RSV-re bizonyult pozitívnak. Az influenza és a Covid ehhez képest elenyésző, 5, illetve néhány százalékos arányban volt jelen a mintákban. Egy hónappal később, vagyis április közepén a súlyos légúti fertőzéses megbetegedések miatti kórházi kezelések közel harmadáért (32,8 százalék) volt felelős a légúti óriássejtes vírus.

A súlyos légúti fertőzéssel ápoltak közel fele öt év alatti kisgyermek volt, akiknek nagy többsége RSV miatt került kórházba.

Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes.

Az ő esetükben gyakori az oxigénterápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó, több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb – tudatták.

Az adatok szerint az RSV a csecsemő- és kisgyermekkori légúti megbetegedések egyik vezető kórokozója. Az egy év alatti gyermekek körében a légúti fertőzéshez kapcsolódó halálozás vezető oka, az öt év alattiak alsó légúti fertőzései miatti kórházi kezelések közel negyedéért felelős.

Magyarországon évente mintegy 3500-4000 egy év alatti csecsemő kerül kórházba RSV-fertőzés miatt.

A szakértők szerint a súlyos megbetegedés mára nemcsak a magas kockázatú – koraszülött, tüdőbeteg vagy súlyos szívbeteg – csecsemőket érinti, hanem az időre született babákat is. Kiemelten fontos ezért, hogy a lekorszerűbb – egy teljes RSV-szezonra védelmet nyújtó – megelőzési lehetőségek minél szélesebb körben elérhetők legyenek – emelték ki.

Hozzátették: orvosszakmai társaságok és a betegeket, valamint a családokat képviselő szervezetek ezért az együttműködés lehetőségeit keresik az egészségügyi döntéshozókkal, hiszen a megelőzés erősítése sürgető egészségpolitikai feladat, amely mielőbbi cselekvést igényel.

Azt írták: pozitív és népegészségügyi szempontból előremutató fejleménynek tartják, hogy az egészségbiztosító idén áprilisban minisztériumi döntésre terjesztette fel egy, számos uniós tagállamban már elérhető, innovatív RSV elleni készítmény társadalombiztosítási befogadását.

Álláspontjuk szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez, a csecsemők hatékony védelméhez – olvasható a közleményben.