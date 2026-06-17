ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.64
usd:
301.39
bux:
138635.23
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Toddler recovers in hospital pediatric intensive care unit recovering from RSV
Nyitókép: Getty Images/Jill Lehmann Photography

Emellett a Covid és az influenza is eltörpül – ez a vírus most a fő gond

Infostart / MTI

A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések közel harmadát a légúti óriássejtes vírus (RSV) okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke. A súlyos betegek fele öt év alatti kisgyermek volt – közölte a Melletted a Helyem Egyesület szerdán, közleményben.

Orvosszakmai szervezetek és az egyesület szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy

a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatait ismertetve azt írták: március közepén a légúti fertőzés gyanújával vett minták legnagyobb része, 35 százaléka RSV-re bizonyult pozitívnak. Az influenza és a Covid ehhez képest elenyésző, 5, illetve néhány százalékos arányban volt jelen a mintákban. Egy hónappal később, vagyis április közepén a súlyos légúti fertőzéses megbetegedések miatti kórházi kezelések közel harmadáért (32,8 százalék) volt felelős a légúti óriássejtes vírus.

A súlyos légúti fertőzéssel ápoltak közel fele öt év alatti kisgyermek volt, akiknek nagy többsége RSV miatt került kórházba.

Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes.

Az ő esetükben gyakori az oxigénterápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó, több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb – tudatták.

Az adatok szerint az RSV a csecsemő- és kisgyermekkori légúti megbetegedések egyik vezető kórokozója. Az egy év alatti gyermekek körében a légúti fertőzéshez kapcsolódó halálozás vezető oka, az öt év alattiak alsó légúti fertőzései miatti kórházi kezelések közel negyedéért felelős.

Magyarországon évente mintegy 3500-4000 egy év alatti csecsemő kerül kórházba RSV-fertőzés miatt.

A szakértők szerint a súlyos megbetegedés mára nemcsak a magas kockázatú – koraszülött, tüdőbeteg vagy súlyos szívbeteg – csecsemőket érinti, hanem az időre született babákat is. Kiemelten fontos ezért, hogy a lekorszerűbb – egy teljes RSV-szezonra védelmet nyújtó – megelőzési lehetőségek minél szélesebb körben elérhetők legyenek – emelték ki.

Hozzátették: orvosszakmai társaságok és a betegeket, valamint a családokat képviselő szervezetek ezért az együttműködés lehetőségeit keresik az egészségügyi döntéshozókkal, hiszen a megelőzés erősítése sürgető egészségpolitikai feladat, amely mielőbbi cselekvést igényel.

Azt írták: pozitív és népegészségügyi szempontból előremutató fejleménynek tartják, hogy az egészségbiztosító idén áprilisban minisztériumi döntésre terjesztette fel egy, számos uniós tagállamban már elérhető, innovatív RSV elleni készítmény társadalombiztosítási befogadását.

Álláspontjuk szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez, a csecsemők hatékony védelméhez – olvasható a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Emellett a Covid és az influenza is eltörpül – ez a vírus most a fő gond

vírus

kórház

influenza

megbetegedés

covid

légúti megbetegedés

rsv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felrobbantotta a brit közéletet a nagy közösségimédia-tilalom

Felrobbantotta a brit közéletet a nagy közösségimédia-tilalom
A közösségi médiaplatformok nekimentek brit kormányfőnek, amiért jövőre letiltják az oldalakról a 16 évnél fiatalabb brit tiniket. Egyes aktivisták elhamarkodott lépésnek, mások pedig „egy bukásra váró politikus örökségprojektjének” nevezték a tilalmat.
Rendkívüli országgyűlési ülésnapok, itt a nagyon sűrű program szavazásokkal

Rendkívüli országgyűlési ülésnapok, itt a nagyon sűrű program szavazásokkal

Jövő hétfőn és kedden is ülésezik az Országgyűlés, újra napirenden a 110 oldalas korrupcióellenes törvénycsomag a kekvák megszüntetéséről és a vagyonnyilatkozatok szigorításáról, amiről akár már most dönthet is a Ház.
 

Magyar Péter fontos bejelentést tett a vagyonvisszaszerzés ügyében, jövő héten jön az áttörés

Vagyonnyilatkozatok – Vitézy Dávid, Ruff Bálint és Lannert Judit sem szegényen érkezett

Így vágják meg a parlamenti képviselők havi tiszteletdíját

Örökbefogadások ügye: nagy lépést tesz a Tisza-frakció

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódhat az olajszállítás az Adria-vezetéken

Folytatódhat az olajszállítás az Adria-vezetéken

Július 1-jéig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába a Janaf horvát vállalat által üzemeltetett Adria-vezetéken, miután az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala meghosszabbította a horvát társaság engedélyét - közölte a Janaf szerdán.g.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rettegnek a nyugdíjasok: brutális támadás érte őket, óriási most a sokk

Rettegnek a nyugdíjasok: brutális támadás érte őket, óriási most a sokk

Az orosz haditengerészet figyelmeztető lövéseket adott le egy teljesen civil hajóra a La Manche-csatornában.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Iran deal 'not final' ahead of formal signing on Friday

Trump warns Iran deal 'not final' ahead of formal signing on Friday

The president, speaking on the final day of G7 summit, says the US could "go back to dropping bombs" if he doesn't like the agreement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 15:25
Szőlő utcai ügy: súlyos vád érte Magyar Péter fivérét, aki feljelentést tesz
2026. június 17. 14:28
Használt-e a megöntözés? Így áll most a Balaton vízszintje
×
×