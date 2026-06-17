Bronzérmes lett Szatmári András a vívó Eb-n

Az egyéniben 2017-ben vb-győztes, 2019-ben vb-második, csapatban olimpiai ezüstérmes Szatmári a fehérorosz Sztyiapan Koval, a szlovén Peter Krajnc, a georgiai Alekszandr Tavartkiladze és az orosz Kamil Ibragimov legyőzésével jutott el az elődöntőig. Ott Maxime Pianfettivel találkozott, aki a 16 között Szilágyi Áront búcsúztatta.

Az asszó nagy részében a francia vívó vezetett, a legnagyobb különbség 7-12-nél alakult ki. Amikor sikerült középen tartani Pianfettit, eredményesebb volt Szatmári, de ez nem mindig jött össze neki. 10-14 után közelebb zárkózott, 12-14-nél azonban hiába indított egy támadást, Pianfetti megvágta őt.

A 33 éves Szatmári – aki 2023-ban ezüstérmes volt egyéniben az Európa-bajnokságon - a franciaországi kontinensviadal második napján a magyar küldöttség első dobogós helyezését harcolta ki.

Eredmények:

a 64 között:

Szatmári András-Sztyiapan Koval (fehérorosz) 15-12

Santiago Madrigal (spanyol)-Dallos Benedek 15-11

a 32 között:

Szilágyi Áron-Szymon Hryciuk (lengyel) 15-9

Rabb-Peter Krajnc (szlovén) 15-7

Szatmári-Dmitrij Naszonov (orosz) 15-13

a 16 között:

Rabb-Andrij Jagodka (ukrán) 15-14

Szatmári-Alekszandr Tavartkiladze (georgiai) 15-6

Maxime Pianfetti (francia)-Szilágyi 15-13

negyeddöntő:

Szatmári-Kamil Ibragimov (orosz) 15-13

George Dragomir (román)-Rabb 15-14

elődöntő:

Jean-Philippe Patrice (francia)-Dragomir 15-7

Pianfetti-Szatmári 15-12

döntő:

Patrice-Pianfetti 15-13

A végeredmény: 1. Jean-Philippe Patrice, 2. Maxime Pianfetti, 3. George Dragomir és Szatmári András, ... 6. Rabb Krisztián, ... 10. Szilágyi Áron, ... 36. Dallos Benedek

Pásztor Flóra ötödik, Papp Jázmin hetedik lett női tőrben

A tavaly bronzérmes Pásztor, aki hat győzelemmel, a harmadik legjobb mutatóval fejezte be a csoportkört, a 32 között kezdett a táblán. A spanyol Ariadna Castróval került szembe, akit a végén tudott megtörni. Ellenfelét 12-12-es állásnál ápolták, majd a tíz perc letelte után már csak a magyar tőröző adott tust. Pásztor a nyolcaddöntőben a moldovai Adeline Seniccel vívott. Eleinte szorosan alakult ez az asszó is, sokáig kevés tus esett, majd 4-4 után tudott előnyt kiépíteni Pásztor, végül hat találat különbséggel nyert. A negyeddöntőben kiélezett küzdelem alakult ki Maria Marinóval. Egyik fél sem tudott nagyon elhúzni, és a végén 14-14-re alakult az állás. Az utolsó akció után mindkét vívó térdre rogyott és a maga igazát kiabálta a zsűri felé, végül videózás után az asszóvezető a spanyolt hozta ki győztesnek.

Továbbjutott a legjobb 16 közé az újonc Papp Jázmin is, aki a spanyol Maria Teresa Diaz sima legyőzése után a román Rebeca Candescut múlta felül három találat különbséggel. Ezt követően nagy bravúrt hajtott végre, a csapatban háromszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok, egyéniben tavaly Eb-harmadik olasz Martina Batininél is jobbnak bizonyult. Az elején hátrányban volt, 3-6-ról kezdte meg a visszakapaszkodást, és bátor vívással, remek sorozattal 10-7-re fordított. Később 13-7-re is vezetett, innen viszont rutinos ellenfele tudott visszakapaszkodni. Közben 13-11-nél Papp jobb lábfeje rövid ápolásra szorult. A végén, 13-13-as állás után megint a magyar tőröző szúrt kétszer jó ütemben pontosan. Ezt követően újabb olasz vívóval került szembe, ezúttal az egyéniben kétszeres világbajnok Arianna Errigóval asszózott. Továbbra is bátran vívott, mindig tudott faragni a hátrányán, végül mindössze két tussal maradt alul.

Az első körben magabiztos győzelmet arató Kondricz Kata a 32 között 15-10-re kikapott Batinitől, akit a következő fordulóban Papp ejtett ki.

Eredmények:

a 64 között:

Kondricz Kata-Karolina Zurawska (lengyel) 15-9

Papp Jázmin-Maria Teresa Diaz (spanyol) 15-8

Emilia Corbu (román)-Lupkovics Dóra 15-13

a 32 között:

Pásztor Flóra-Ariadna Castro (román) 15-12

Papp-Rebeca Candescu (román) 15-12

Martina Batini (olasz)-Kondricz Kata 15-10

a 16 között:

Pásztor-Adeline Senic (moldovai) 15-9

Papp-Batini 15-13

negyeddöntő:

Maria Marino (spanyol)-Pásztor 15-14

Arianna Errigo (olasz)-Papp 15-13

elődöntő:

Errigo-Vlagyiszlava Penyuskina (orosz) 15-11

Olga Szopit (ukrán)-Marino 15-8

döntő:

Szopit-Errigo 15-8

A végeredmény: 1. Olga Szopit, 2. Arianna Errigo, 3. Vlagyiszlava Penyuskina és Maria Marino, 5. Pásztor Flóra, ... 7. Papp Jázmin, ... 28. Kondricz Kata, ... 33. Lupkovics Dóra