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Légifelvétel az Etnánál zajló vulkáni tevékenységről.
Nyitókép: Busà Photography/Getty Images

Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől

Infostart / InfoRádió

Az előző öt hónapban aludt a szicíliai vulkán, a mostani a „nyújtózkodás” és a „torokköszörülés” időszaka – fogalmazott az InfoRádióban Harangi Szabolcs. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, milyen jelek és előzmények alapján lehet arra következetni, hogy egy vulkán működésbe lép. Arra is kitért, hogy a következő hetekben útra kelhetnek-e azok, akik szicíliai nyaralásra készülnek.

Szinte menetrendszerűen ismét felébredt az Etna Szicília szigetén. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt eresztett ki magából több mint 3 ezer méteres magasságban, emiatt közepes készenlét (narancssárga figyelmeztetés) lépett életbe Catania repülőterén a hét elején. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehetett látni a vulkánból felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot.

Pánikra ugyanakkor semmi ok, Harangi Szabolcs szerint nyugodtan lehet tervezni utazást az Etna környékére. A vulkanológus az InfoRádióban elmondta: a cataniai reptér továbbra is nyitva van, fogadja az utasokat, a járatok jelentős késés nélkül közlekednek. A kiadott narancssárga figyelmeztetés csak azt jelzi, hogy a vulkán működik.

Nem kell attól félni, hogy a következő napokban óriási kitörés lesz.

Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára úgy fogalmazott, az Etna most „nyújtózkodik, ébredezik”, míg az előző öt hónapban aludt. Legutóbb tavaly december végén tört fel láva az Etnán és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Március elején pedig hamufelhő tört fel a vulkánból.

Általában a Voragine kráter mutat robbanásos kitöréseket. Maga a voragine szó magyarul mély szakadékot jelent, és ez a kráter anno egy nagy beszakadás következtében jött létre. Ráadásul az Etna legmagasabb pontján van, ahol korábban sokszor történtek nagy vulkánkitörések, mint például két évvel ezelőtt is. Harangi Szabolcs emlékeztetett, hogy 2024 júniusában is kisebb kitörésekkel kezdett el ébredezni az Etna, majd július elején elindult egy nagyon intenzív lávaszökőkút-kitörés, akkor összesen hat alkalommal volt ilyen vulkáni tevékenység.

A geológus megjegyezte: a Voragine talán a leglátványosabb lávaszökőkút-kitöréseket tudja produkálni, de nagyon ritkán fordul elő ilyesmi, az Etnánál már két éve nem volt rá példa. Harangi Szabolcs elmondása szerint

jelenleg semmilyen jel nem utal arra, hogy jelentősebb mennyiségű magma nyomulna felfelé.

A mostani történést a torokköszörüléshez hasonlította, egy kicsi ébredezés jele az, ami most tapasztalható, a narancssárga figyelmeztetés pedig csak egy jelzés arra vonatkozóan, hogy az Etna valamilyen szinten működik.

Az egyetemi tanár elmondta: akkor lehetne számítani nagyobb vulkánkitörésre, ha folyamatos földremegés lenne az Etna környékén. Amikor a magma felfelé nyomul, behatol a repedésekbe, akkor is ilyen földremegések kezdődnek. Jelenleg azonban ilyen nem tapasztalható, nincsenek nagy kilengések, ezért sem várnak vulkánkitörést a közeljövőben. A jeleket, előrejelzéseket folyamatosan nyomon lehet követni az Etna Obszervatórium weboldalán.

A szakemberek azt is folyamatosan figyelik, hogy a vulkán felszíne mennyire emelkedik, és pillanatnyilag nincs olyan nyomás, ami alapján arra lehetne következtetni, hogy komolyabb vulkáni működés lehetne a következő hetekben az Etnánál. Ugyanakkor Harangi Szabolcs figyelmeztetett, hogy

akár egy-két napon belül is bekövetkezhet valamilyen éles változás, amikor például a friss magma elkezd felfelé nyomulni.

A geológus hozzátette: az Etna az egyik legjobban megfigyelt vulkán a Földön, vagyis ha az előrejelzések alapján nagyobb kitörésre utaló jeleket vesznek észre a szakemberek, azt biztosan időben kommunikálni fogják. A cataniai repülőteret csak abban az esetben kell lezárni, ha nagy lávaszökőkút-kitörés vagy hasonló vulkánkitörés történik. Ebben az esetben ugyanis általában olyan a széljárás, hogy a reptér irányába is fújhatja a szél a vulkáni hamuanyagot.

Ami most a legfontosabb: nincsenek ilyen jelek, nem kell attól tartani, hogy valamilyen természeti katasztrófa közeleg. Harangi Szabolcs szerint nyugodtan útra kelhetnek azok, akik szicíliai nyaralásra készülnek. Még az is lehet, hogy napokon vagy heteken belül „visszaalszik” az Etna. Ha pedig ezzel szemben valamilyen komolyabb változás történne, arról tájékoztatni fogják a nyilvánosságot a szakemberek.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől

Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől
Az előző öt hónapban aludt a szicíliai vulkán, a mostani a „nyújtózkodás” és a „torokköszörülés” időszaka – fogalmazott az InfoRádióban Harangi Szabolcs. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, milyen jelek és előzmények alapján lehet arra következetni, hogy egy vulkán működésbe lép. Arra is kitért, hogy a következő hetekben útra kelhetnek-e azok, akik szicíliai nyaralásra készülnek.
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