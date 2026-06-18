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Barcelona, 2017. március 18.Arnold Schwarzenegger osztrák származású amerikai színész, volt kaliforniai kormányzó a róla elnevezett Arnold Classic Europe nemzetközi testépítőversenyen Barcelonában 2018. szeptember 29-én. (MTI/EPA/Enric Fontcuberta)
Nyitókép: MTI/EPA/Enric Fontcuberta

Schwarzenegger és Sharon Stone megakasztja Budapest közlekedését

Infostart / MTI

Filmforgatás miatt nem jár a 2-es metró a hétvégén a Deák Ferenc tér és az Örs vezért tere között, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte: szombat üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig nem jár majd az érintett szakaszon a metró.

Sajtóinformációk szerint

egy amerikai akciófilmet forgatnak Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével a Stadionok állomás alagúti részében,

ezért állítják le a forgalmat a 2-es vonal egy szakaszán.

A pótlóbuszra az Örs vezér terénél a Fehér úti autóbusz-végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Örs vezér tere után is fel lehet majd szállni. A járat a Deák Ferenc térről a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul.

A belváros felé az 1-es és 3-as villamoson utazóknak a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 133E autóbusz igénybevételét is javasolják. Az 1-es villamosról Zugló vasútállomásnál, a 3-as villamosról pedig a Bosnyák térnél érdemes átszállni.

Ezen a hétvégén, szombaton tartják a Múzeumok éjszakáját is, ezért a lezárás várhatóan sokakat érint.

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Kezdőlap    Belföld    Schwarzenegger és Sharon Stone megakasztja Budapest közlekedését

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