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Tankolás
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Van, ahol már a védett árnál is olcsóbban lehet tankolni

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A védett árnál 20 forinttal kedvezőbb áron lehet tankolni az Auchan töltőállomásokon 2026. június 17-től.

A mindenkori védett árnál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatják meg a vásárlók a magyar rendszámú járműveiket az Auchan benzinkutakon. A cég a 95-ös benzin esetében az 595 forintos benzinár helyett 20 forinttal olcsóbban, azaz literenként 575 forintért, míg a 615 forintos dízelár helyett pedig szintén 20 forinttal kedvezőbben, azaz literenként 595 forintért kínálja az üzemanyagot – számolt be a Pénzcentrum.

Mint olvasható, a világpiaci helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett az üzemanyagárak csökkentésére, amelyet a boltlánc továbbad vásárlóinak. Az alacsonyabb beszerzési árakból fakadó megtakarítást a vállalat közvetlenül a fogyasztói árakban érvényesíti töltőállomásain. A kedvezményes tankolási lehetőséget az Auchan mind a 19 benzinkútján tudják érvényesíteni a vásárlók.

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Kezdőlap    Gazdaság    Van, ahol már a védett árnál is olcsóbban lehet tankolni

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a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
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