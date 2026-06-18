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A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az önkormányzattól. A vendéglátósok a megélhetésüket féltik, ha esténként hamarabb kellene bezárniuk a szórakozóhelyeket. Lapértesülés szerint Vattamány Zsolt (FideszKDNP), Erzsébetváros polgármestere hamarosan a VII. kerületi képviselő-testület rendkívüli ülése elé terjeszt egy átfogó rendeletmódosítási és intézkedési tervezetet.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Szigorítás jön az erzsébetvárosi bulinegyedben

Infostart / MTI

Szerződést írt alá a VII. kerületi önkormányzat és az IN-KAL Security Events arról, hogy megerősítik a járőri jelenlétét Belső-Erzsébetvárosban szeptember végéig.

Az önkormányzat szerdai közleményében azt írta, hogy „Erzsébetváros biztonságosabb, tisztább, nyugodtabb utcákat akar”, ezért a helyhatósági rendészek a biztonsági cég munkatársaival közösen

megerősített járőrszolgálatot látnak el június végétől szeptember végéig minden csütörtökön, pénteken és szombaton 20 óra és 4 óra között. A Klauzál tér 0-24 órás őrzését is a cég munkatársai biztosítják október végig.

A biztonsági cég angolul tudó munkatársai támogatják az intézkedésre jogosult rendészeket, ha rendbontást, a közösségi normákat sértő magatartást észlelnek, illetve indokolt esetben értesítik rendőrséget. Belső-Erzsébetváros területét felosztva három csoport járőrözik majd. Jelenleg egyeztetést folytatnak a kerületi rendőrkapitánysággal arról, hogy egy-egy rendőr is legyen állandó tagja a csoportoknak – közölték.

Az önkormányzat azt írta: a rend fenntartása a rendőrség feladata, de azt tapasztalják, hogy „a szervezet nem képes megfelelő számú rendőrt biztosítani” a kerületbe.

2019 óta folyamatosan jelzik a problémát a Belügyminisztériumnak, de érdemi segítséget nem kaptak. A 2024-es önkormányzati választási kampány idején ígéretet kaptak egy belső-erzsébetvárosi rendőrőrs létrehozására, de a valóságban csak egy körzeti megbízotti iroda létesült – olvasható a közleményben.

Az önkormányzat kiemelte: több rendőrt csak a kormány tud Erzsébetvárosba vezényelni.

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vii. kerület

erzsébetváros

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