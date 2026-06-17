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OSLO, NORWAY - MAY 17: Crown Princess Mette Marit of Norway (L) and Crown Prince Haakon of Norway attend the Norwegian Constitution Day with the childrens parade at their residence Skaugum on May 17, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Per Ole Hagen/Getty Images)
Nyitókép: Per Ole Hagen

Új tüdőt kapott a koronahercegné

Infostart / MTI

Sikeres tüdőátültetésen esett át Mette-Marit norvég koronahercegné – jelentette be a norvég királyi palota.

Nagy örömünkre eddig minden jól ment – közölte Arnt Fiane, az osló Nemzeti Kórház mellkassebészeti osztályának vezetője, aki szerint Mette-Marit szabványeljáráson esett át.

Más szervátültetett páciensekhez hasonlóan a hercegné is hetekig kórházban marad a gyógyszerezés beállítása, az esetleg komplikációk elhárítása és rehabilitáció céljából.

Haakon norvég trónörökös 52 éves feleségét június 5-én vették fel a tüdőátültetésre várók listájára, miután egészségi állapota jelentősen romlott az elmúlt hónapokban, és orvosai közölték, hogy a műtét nélkül valószínűleg már csak egy éve lenne hátra.

A koronahercegnénél 2018-ban diagnosztizálták a gyulladással, hegesedéssel és súlyos légzési nehézségekkel járó tüdőfibrózis egy ritka változatát.

A várólistára való felvételkor az orvosok azt mondták, hogy „ez egy komoly és megterhelő műtét, a betegnek elég súlyos állapotban kell lennie ahhoz, hogy szüksége legyen rá, ugyanakkor elég egészségesnek is kell lennie ahhoz, hogy kibírja az operációt és a teljes kezelést”.

Az átültetés szükségességének bejelentésére Haakon koronaherceg megszakította hivatalos japán látogatását, és hazatért, hogy életveszélyes állapotban lévő felesége mellett lehessen, míg a házaspár lánya, Ingrid Alexandra hercegnő Oslóba repült Ausztráliából, ahol tanul.

Norvégiában évente körülbelül 30-35 tüdőátültetést hajtanak végre, és a koronahercegnő is ugyanúgy került a várólistára, mint bármelyik másik beteg – közölte korábban az oslói kórház, hozzátéve, hogy jelenleg a várólista rövid.

A kórház saját adatai szerint

Norvégiában a tüdőátültetésen átesett betegek akár 90 százaléka is túléli a műtétet követő első évet,

míg 10 év elteltével körülbelül 55 százalékuk él még. Jonas Gahr Stoere miniszterelnök dicsérte a koronahercegnőt azért, hogy nyíltan beszélt állapotáról, és kijelentette, hogy ez segíthet másoknak is, akik hasonló problémákkal küzdenek.

A transzplantáció elkerülhetetlenségének közlése azzal a nem várt hatással járt, hogy magasba szökött a potenciális szervdonorok száma a skandináv országban. Június 5. óta mintegy 12 ezer ember jelentkezett szervdonorként, ami 180-szorosa a megelőző hónapban történt jelentkezéseknek.

A polgári származású Mette-Marit 25 évesen, egy zenei fesztiválon ismerkedett meg Haakonnal 1999-ben, 2001-ben házasodtak össze az oslói katedrálisban. A koronaherceget és választottját akkoriban sok bírálat érte, mivel Haakon herceg egy egyedülálló anyát vett feleségül.

(Nyitóképünkön: Mette-Marit és Haakon koronaherceg)

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