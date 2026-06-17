Új tüdőt kapott a koronahercegné

Nagy örömünkre eddig minden jól ment – közölte Arnt Fiane, az osló Nemzeti Kórház mellkassebészeti osztályának vezetője, aki szerint Mette-Marit szabványeljáráson esett át.

Más szervátültetett páciensekhez hasonlóan a hercegné is hetekig kórházban marad a gyógyszerezés beállítása, az esetleg komplikációk elhárítása és rehabilitáció céljából.

Haakon norvég trónörökös 52 éves feleségét június 5-én vették fel a tüdőátültetésre várók listájára, miután egészségi állapota jelentősen romlott az elmúlt hónapokban, és orvosai közölték, hogy a műtét nélkül valószínűleg már csak egy éve lenne hátra.

A koronahercegnénél 2018-ban diagnosztizálták a gyulladással, hegesedéssel és súlyos légzési nehézségekkel járó tüdőfibrózis egy ritka változatát.

A várólistára való felvételkor az orvosok azt mondták, hogy „ez egy komoly és megterhelő műtét, a betegnek elég súlyos állapotban kell lennie ahhoz, hogy szüksége legyen rá, ugyanakkor elég egészségesnek is kell lennie ahhoz, hogy kibírja az operációt és a teljes kezelést”.

Az átültetés szükségességének bejelentésére Haakon koronaherceg megszakította hivatalos japán látogatását, és hazatért, hogy életveszélyes állapotban lévő felesége mellett lehessen, míg a házaspár lánya, Ingrid Alexandra hercegnő Oslóba repült Ausztráliából, ahol tanul.

Norvégiában évente körülbelül 30-35 tüdőátültetést hajtanak végre, és a koronahercegnő is ugyanúgy került a várólistára, mint bármelyik másik beteg – közölte korábban az oslói kórház, hozzátéve, hogy jelenleg a várólista rövid.

A kórház saját adatai szerint

Norvégiában a tüdőátültetésen átesett betegek akár 90 százaléka is túléli a műtétet követő első évet,

míg 10 év elteltével körülbelül 55 százalékuk él még. Jonas Gahr Stoere miniszterelnök dicsérte a koronahercegnőt azért, hogy nyíltan beszélt állapotáról, és kijelentette, hogy ez segíthet másoknak is, akik hasonló problémákkal küzdenek.

A transzplantáció elkerülhetetlenségének közlése azzal a nem várt hatással járt, hogy magasba szökött a potenciális szervdonorok száma a skandináv országban. Június 5. óta mintegy 12 ezer ember jelentkezett szervdonorként, ami 180-szorosa a megelőző hónapban történt jelentkezéseknek.

A polgári származású Mette-Marit 25 évesen, egy zenei fesztiválon ismerkedett meg Haakonnal 1999-ben, 2001-ben házasodtak össze az oslói katedrálisban. A koronaherceget és választottját akkoriban sok bírálat érte, mivel Haakon herceg egy egyedülálló anyát vett feleségül.

(Nyitóképünkön: Mette-Marit és Haakon koronaherceg)