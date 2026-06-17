Eltűnhet a védett ár – a nap hírei

Az üzemanyagok védett árának kivezetését kezdeményezi a kormány a parlamentnél – közölte a miniszterelnök Facebook-oldalán a kormány szerdai ülésén született döntést. Magyar Péter úgy indokolt: a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Hozzátette, a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket.

Jövő héten beterjeszti a kormány az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott: a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.

Jövő hét hétfőre és keddre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az európai uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupcióellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is.

Teljes kivizsgálást és részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyészség az aranykonvoj-ügyben. Ezt azután közölte a vádhatóság, hogy Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál és a legfőbb ügyész válaszát is várta.

Matusik Tamást nevezték ki a Fővárosi Törvényszék elnökévé a következő hat évre. A szervezet vezetésére ketten pályáztak idén tavasszal: az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatár-Kis Péter, valamint Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke.

A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő. A Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek holnap kezdődő találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba.

A Magyar Nemzet napilapnál is elkezdődtek az elbocsátások a Világgazdaság és a Pesti Srácok után a Mediaworks által tervezett átalakítások részeként – értesült a 24.hu. A portál úgy tudja: kedden két hullámban hívták be a Magyar Nemzethez a dolgozókat.

Áprilisban 8,9 százalékkal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2 százalékkal emelkedett. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772 ezer 200 forint volt, a nettó átlag 541 ezer 200 forint.

Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.

Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez - közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek, és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen.

Az Adria-vezetéken július 1-jéig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét – közölte a Janaf. A Szerbiai Kőolajipari Vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására, Szerbia zavartalan kőolaj- és olajtermék-ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást.

Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket.

Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészt Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megerősítéséért az uniós bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett, kibocsátáskereskedelmi rendszert is júliusban.

Megerősítették az Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Évianban rendezett csúcstalálkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is.

Védelmi együttműködési megállapodást kötött Lengyelország és Németország. A megegyezés új együttműködési területeket nyit meg a kiberbiztonság, az új technológiák, ezen belül az űrben folytatott tevékenységek, valamint a katonai mobilitás és az infrastruktúra fejlesztése terén is.

Az amerikai elnök szerint a tervezettnél korábban, valószínűleg már holnap vagy pénteken aláírják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak.

Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra a La Manche csatornán. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás veszélyesen közel került hozzá, és nem reagált a kapcsolatfelvételi kísérletekre.

Nem szavazza meg az RMDSZ az Adrian Vestea vezette kormány beiktatását - jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus az RMDSZ-frakciók együttes ülése után azt közölte: a határozat értelmében a párt törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson.