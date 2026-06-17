ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.21
usd:
306.64
bux:
138901.29
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Eltűnhet a védett ár – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Az üzemanyagok védett árának kivezetését kezdeményezi a kormány a parlamentnél. Jövő héten beterjeszti a kormány az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Az Adria-vezetéken július 1-jéig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába. Az InfoRádió legfontosabb hírei szerdán.

Az üzemanyagok védett árának kivezetését kezdeményezi a kormány a parlamentnél – közölte a miniszterelnök Facebook-oldalán a kormány szerdai ülésén született döntést. Magyar Péter úgy indokolt: a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Hozzátette, a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket.

Jövő héten beterjeszti a kormány az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Ezt Magyar Péter kormányfő jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott: a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.

Jövő hét hétfőre és keddre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruff Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az európai uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupcióellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is.

Teljes kivizsgálást és részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyészség az aranykonvoj-ügyben. Ezt azután közölte a vádhatóság, hogy Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál és a legfőbb ügyész válaszát is várta.

Matusik Tamást nevezték ki a Fővárosi Törvényszék elnökévé a következő hat évre. A szervezet vezetésére ketten pályáztak idén tavasszal: az eddigi elnök, a 2020-ban kinevezett Tatár-Kis Péter, valamint Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács volt elnöke.

A választási vereség óta először tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Brüsszelben Orbán Viktor volt kormányfő. A Fidesz elnöke a Patrióták Európáért vezetőinek holnap kezdődő találkozójára érkezett a belga fővárosba. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Fidesz nem változtat a külpolitikáján, Brüsszelt meg kell reformálni és kiemelten fontosnak tartja, hogy Magyarországra továbbra se engedjenek be migránsokat. Közölte azt is, csak a labdarúgó világbajnokság elődöntőire és döntőjére utazik az Egyesült Államokba.

A Magyar Nemzet napilapnál is elkezdődtek az elbocsátások a Világgazdaság és a Pesti Srácok után a Mediaworks által tervezett átalakítások részeként – értesült a 24.hu. A portál úgy tudja: kedden két hullámban hívták be a Magyar Nemzethez a dolgozókat.

Áprilisban 8,9 százalékkal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2 százalékkal emelkedett. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772 ezer 200 forint volt, a nettó átlag 541 ezer 200 forint.

Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.

Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez - közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek, és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen.

Az Adria-vezetéken július 1-jéig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét – közölte a Janaf. A Szerbiai Kőolajipari Vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására, Szerbia zavartalan kőolaj- és olajtermék-ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást.

Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket.

Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészt Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megerősítéséért az uniós bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett, kibocsátáskereskedelmi rendszert is júliusban.

Megerősítették az Ukrajna támogatása melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Évianban rendezett csúcstalálkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is.

Védelmi együttműködési megállapodást kötött Lengyelország és Németország. A megegyezés új együttműködési területeket nyit meg a kiberbiztonság, az új technológiák, ezen belül az űrben folytatott tevékenységek, valamint a katonai mobilitás és az infrastruktúra fejlesztése terén is.

Az amerikai elnök szerint a tervezettnél korábban, valószínűleg már holnap vagy pénteken aláírják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak.

Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra a La Manche csatornán. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás veszélyesen közel került hozzá, és nem reagált a kapcsolatfelvételi kísérletekre.

Nem szavazza meg az RMDSZ az Adrian Vestea vezette kormány beiktatását - jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus az RMDSZ-frakciók együttes ülése után azt közölte: a határozat értelmében a párt törvényhozói nem lesznek jelen a teremben a titkos szavazáson.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Eltűnhet a védett ár – a nap hírei

inforádió

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől

Ébredezik az Etna – a vulkanológus elmondja, kell-e tartani kitörésektől
Az előző öt hónapban aludt a szicíliai vulkán, a mostani a „nyújtózkodás” és a „torokköszörülés” időszaka – fogalmazott az InfoRádióban Harangi Szabolcs. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, milyen jelek és előzmények alapján lehet arra következetni, hogy egy vulkán működésbe lép. Arra is kitért, hogy a következő hetekben útra kelhetnek-e azok, akik szicíliai nyaralásra készülnek.
Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását

Az úgynevezett orvosbárók rendszerét azért kell felszámolni, mert ezek az egészségügyi oligarchák a hatalmuk érdekében megakadályozzák a tudás átadását, és ezzel tovább csökkentik az ellátás minőségét, illetve növelik a létszámhiányt – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter mondta az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy nyilvános pályázatokon kellene kiválasztani a kórházigazgatókat.
 

Álmos Péter: az 500 milliárd forint nyomtalanul eltűnhet az egészségügyben, ha nem alakítják át a rendszert

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.18. csütörtök, 18:00
Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esik az arany

Megjött a Fed kamatdöntése - Megremegtek a tőzsdék, esik az arany

Bizonytalan a hangulat a globális tőzsdéken, az amerikai indexek vegyesen zártak tegnap, Ázsiában szintén felemás elmozdulások látszottak reggel, az európai indexek pedig minimális elmozdulásokat mutatnak egész nap. Az amerikai-iráni béke továbbra is foglalkoztatja a piacokat, de este a Fed kamatdöntése korrekciót hozott a tőzsdéken, mivel a friss gazdasági előrejelzések felfelé tolták a piaci kamatvárakozásokat. A vállalati hírek közül a BMW fájdalmas profit warningja piacmozgató hatású ma, az egész európai autószektor gyengén teljesített a német autógyártó bejelentését követően. A SpaceX pedig esett az amerikai tőzsdén, a péntek óta látott száguldást megtörve.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő kincs bújt meg a magyar föld alatt: nem hitték el, mikor kiásták

Elképesztő kincs bújt meg a magyar föld alatt: nem hitték el, mikor kiásták

Új genetikai vizsgálatok átírhatják az Árpád-ház családfáját: II. Béla mellett új rokonok és viking kapcsolatok is előkerültek

BBC
Business Sport Travel Science
US officials reveal details of Iran agreement as Trump says deal could be signed tomorrow

US officials reveal details of Iran agreement as Trump says deal could be signed tomorrow

The 14-paragraph memo includes an end to fighting, an agreement that Iran will never have a nuclear weapon, and a $300bn redevelopment package for Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 21:04
Itt is az újabb kormányszóvivői tájékoztató időpontja
2026. június 17. 20:18
Álmos Péter: egy orvosbáró évekre vagy évtizedekre megtörheti egy adott terület jó egészségügyi ellátását
×
×