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A BBC brit közszolgálati rádió- és tévétársaság londoni székháza 2023. március 12-én. Az előző napra a munkatársak sorozatos visszalépése miatt a BBC szinte összes sportműsora műsorvezető és stáb nélkül maradt, miután a BBC televízió március 10-én felfüggesztette Gary Lineker egykori angol válogatott labdarúgó műsorvezetői megbízatását. Ezt megelőzően Lineker élesen bírálta a konzervatív párti brit kormány bevándorlási törvénytervezettét.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Nagy leépítés jön a BBC-nél

Infostart / MTI

Tömeges leépítés kezdődik az idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál. A szerdán bejelentett elbocsátási terv a következő három évre kitűzött 500 millió font (több mint 200 milliárd forint) költségmegtakarítási cél elérésének egyik sarkalatos eleme.

A BBC vezérigazgatója, Matt Brittin által szerdán részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-2028-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől.

A vállalat felajánlja az önkéntes kilépés lehetőségét, de Brittin szerint szükségessé válhat elbocsátások elrendelése is.

Az 550 állás szerdán bejelentett megszűnésével az 500 millió fontos megtakarítási célból 160 millió font teljesíthető.

A BBC azzal számol, hogy a három évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia a költségtakarékossági célkitűzés elérése végett.

A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 ezren dolgoznak, vagyis a szerdán bejelentett leépítési terv az állomány 8-9 százalékát érinti.

Brittin tájékoztatása szerint ugyanakkor a felsővezetői szinteken a munkahelyek legalább tíz százaléka megszűnik.

Az első leépítési hullám a hírszolgáltató és a tartalomgyártó részlegeket, valamint az Egyesült Királyságot alkotó országokban (Angliában, Walesben, Skóciában és Észak-Írországban) működő, helyi hírekre és műsorok gyártására szakosodott, Nations nevű osztályt érinti.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a leépítésekkel együtt több a BBC több állandó programja is megszűnik.

A médiatársaságnak évente hozzávetőleg 5,4 milliárd font bevétele van. Ennek zömét a jelenleg évi 180 fontos (73 ezer forintos) előfizetési díj adja. Ezt minden olyan brit háztartásnak kötelezően fizetnie kell, amelyben van televíziós közvetítés vételére alkalmas eszköz.

Szerdai tájékoztatóján Matt Brittin vezérigazgató ugyanakkor kiemelte, hogy a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televíziózástól az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is.

Az Oxfordi Egyetem részeként működő, Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) nevű – elsősorban a médiahasználati és hírfelhasználási folyamatok tanulmányozására szakosodott – elemzőműhely éppen ezen a héten ismertette új, 48 országra kiterjedő globális felmérését, amely kimutatta, hogy most első ízben többen használnak közösségimédia-felületeket és videómegosztó portálokat hírek és műsorok nézésére, mint ahányan a hagyományos televíziós forrásokat használják ugyanerre.

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