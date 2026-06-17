Nagy leépítés jön a BBC-nél

A BBC vezérigazgatója, Matt Brittin által szerdán részletesen ismertetett intézkedéscsomag alapján a 2027-2028-as pénzügyi év kezdetéig első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől.

A vállalat felajánlja az önkéntes kilépés lehetőségét, de Brittin szerint szükségessé válhat elbocsátások elrendelése is.

Az 550 állás szerdán bejelentett megszűnésével az 500 millió fontos megtakarítási célból 160 millió font teljesíthető.

A BBC azzal számol, hogy a három évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia a költségtakarékossági célkitűzés elérése végett.

A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 ezren dolgoznak, vagyis a szerdán bejelentett leépítési terv az állomány 8-9 százalékát érinti.

Brittin tájékoztatása szerint ugyanakkor a felsővezetői szinteken a munkahelyek legalább tíz százaléka megszűnik.

Az első leépítési hullám a hírszolgáltató és a tartalomgyártó részlegeket, valamint az Egyesült Királyságot alkotó országokban (Angliában, Walesben, Skóciában és Észak-Írországban) működő, helyi hírekre és műsorok gyártására szakosodott, Nations nevű osztályt érinti.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a leépítésekkel együtt több a BBC több állandó programja is megszűnik.

A médiatársaságnak évente hozzávetőleg 5,4 milliárd font bevétele van. Ennek zömét a jelenleg évi 180 fontos (73 ezer forintos) előfizetési díj adja. Ezt minden olyan brit háztartásnak kötelezően fizetnie kell, amelyben van televíziós közvetítés vételére alkalmas eszköz.

Elindult a BBC magyar nyelvű online hírszolgáltatása Kedden indult el a BBC brit közszolgálati médiatársaság világszolgálatának (BBC World Service) magyar nyelvű online hírszolgáltatása.



A BBC tájékoztatása szerint a BBC News Magyarul nevű szolgáltatás a bbc.com/magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és az Instagram közösségi portálokon érhető el.



A BBC News Magyarul a világszerte hetente 450 milliós közönséget elérő BBC World Service 44. nem angol nyelvű szolgáltatása.



A BBC rádiónak 66 évig volt magyar nyelvű – az 1990-es évektől online tartalmakkal is kiegészült – szolgáltatása. A világszolgálat magyar rádióadása közvetlenül a második világháború kitörése után, 1939. szeptember 5-én indult, de a BBC World Service átszervezése miatt 2005. december 31-én megszűnt.

Szerdai tájékoztatóján Matt Brittin vezérigazgató ugyanakkor kiemelte, hogy a lakosság körében folyamatos az átvándorlás a hagyományos televíziózástól az alternatív, jórészt online tartalomszolgáltatókhoz, és ennek tükröződnie kell a BBC létszámgazdálkodásában is.

Az Oxfordi Egyetem részeként működő, Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) nevű – elsősorban a médiahasználati és hírfelhasználási folyamatok tanulmányozására szakosodott – elemzőműhely éppen ezen a héten ismertette új, 48 országra kiterjedő globális felmérését, amely kimutatta, hogy most első ízben többen használnak közösségimédia-felületeket és videómegosztó portálokat hírek és műsorok nézésére, mint ahányan a hagyományos televíziós forrásokat használják ugyanerre.