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Muhib Samah tunéziai kapus, miután a csapata 5-1-re kikapott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja elsõ fordulójának Svédország-Tunézia mérkõzésén a Monterrey melletti Guadalupe BBVA Stadionjában 2026. június 14-én.
Nyitókép: MTI/AP/Dolores Ochoa

Mexikó hálóőre így nem látja értelmét a folytatásnak

Infostart / MTI

A világbajnokság után visszavonul Guillermo Ochoa, a mexikói labdarúgó-válogatott kapusa.

A társházigazdák 40 éves hálóőre – aki hatodik vb-jén van ott – a közösségi oldalán megjelent videóban azt mondta, mindig is a nemzeti csapat volt a legfontosabb a pályafutásában, enélkül pedig nem tudja elképzelni, hogy folytassa a karrierjét.

„Így, hogy a válogatottban való szerepvállalásom véget ér, nem látok sok értelmet a labdarúgásban. Nem látom az értelmét annak, hogy játsszak. Minden pillanatát élveztem, mindent kiadtam magamból. Békében, emelt fővel hagyhatom abba, büszke vagyok arra, amiket megtapasztaltam” – mondta könnyeivel küszködve Ochoa.

A ciprusi AEL Limasszol kapusa eddig 152 alkalommal szerepelt a mexikói válogatottban, amellyel a 2006-os világbajnokság óta mindegyik tornán ott volt.

A mexikóiak a Dél-afrikai Köztársaság 2–0-s legyőzésével rajtoltak a tornán, pénteken a Koreai Köztársasággal, jövő csütörtökön pedig Csehországgal találkoznak.

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