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MEXICO CITY, MEXICO - MAY 17: Efraín Juárez head coach of Pumas gestures after the victory against Pachuca at the end of the semifinals second leg match between Pumas UNAM and Pachuca as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Olimpico Universitario Stadium on May 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)
Nyitókép: Manuel Velasquez/Getty Images

Mexikói edzővel vág neki a BL-selejtezőnek a magyar bajnok Győr

Infostart / MTI

A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő ETO FC Győr vezetőedzője.

A 38 éves szakember – akinek az érkezéséről a győri klub a Facebook-oldalán számolt be – játékosként Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára.

Vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, amellyel idén bajnoki döntőt vívott.

A győri kispad azt követően üresedett meg, hogy a korábbi sikerkovács, Borbély Balázs távozott posztjáról és az ezüstérmes Ferencváros irányítását vette át. Őt nem sokkal később Steven Vanharen sportigazgató is követte.

Az alföldi együttes a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában az izlandi Víkingur Reykjavíkkal csap össze, az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

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Kezdőlap    Sport    Mexikói edzővel vág neki a BL-selejtezőnek a magyar bajnok Győr

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