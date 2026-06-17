Mexikói edzővel vág neki a BL-selejtezőnek a magyar bajnok Győr

A 38 éves szakember – akinek az érkezéséről a győri klub a Facebook-oldalán számolt be – játékosként Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, Európában a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára.

Vezetőedzőként a kolumbiai Atlético Nacionalnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, amellyel idén bajnoki döntőt vívott.

A győri kispad azt követően üresedett meg, hogy a korábbi sikerkovács, Borbély Balázs távozott posztjáról és az ezüstérmes Ferencváros irányítását vette át. Őt nem sokkal később Steven Vanharen sportigazgató is követte.

Az alföldi együttes a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában az izlandi Víkingur Reykjavíkkal csap össze, az első mérkőzésre július 7-én vagy 8-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.