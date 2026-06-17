Kemény holland ellenfelet kaphat a Fradi, megvannak az időpontok is

A kupagyőztes Ferencváros továbbjutás esetén a holland Twente együttesével találkozik a labdarúgó Európa-liga-selejtezőjének második fordulójában.

A szerdai nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a fővárosiak idegenben kezdenék a párharcot.

Az első mérkőzésre július 23-án, a visszavágóra pedig egy héttel később kerül sor.

A sorsoláson Borbély Balázs vezetőedző együttese kiemelt volt, de így is kemény riválist kapott, a Twente Enschede a negyedik helyen végzett a holland bajnokságban.

A Magyar Kupa címvédője az első körben – július 9-én idegenben, egy héttel később hazai pályán – a Szűcs Kornélt is foglalkoztató szerb Vojvodinával találkozik.

A Ferencvárosnak a 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez négy párharcot kellene sikerrel vennie, búcsú esetén viszont átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat kvalifikációjában folytatja szereplését.

Az Európa-liga döntőjét Frankfurtban rendezik május 26-án.