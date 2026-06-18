Durva hőségroham fenyeget, aztán egy újabb front

A következő napokban nemcsak a légnyomás, hanem a hőmérséklet is emelkedik, köszönhetően egy anticiklonnak, ami szubtrópusi eredetű levegőt szállít a Kárpát-medencébe.

A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati, nyugati határnál, az Alpokalján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Ami a folytatást illeti, erősödik a nappali felmelegedés, és nagyrészt száraz levegő érkezik; vasárnap már nedvesebb léghullámok érkeznek, ezáltal elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, nagyobb számosságban inkább az ország északnyugati felén – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Jövő hét csütörtökön egy hidegfront érkezhet.