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Műanyag palckól vizet iszik egy nő.
Nyitókép: Getty Images/kieferpix

Durva hőségroham fenyeget, aztán egy újabb front

Infostart

A következő napokban anticiklon alakítja időjárásunkat, melynek áramlásában egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, beköszönt a kánikula. Nagyrészt száraz időre számíthatunk, de vasárnap elszórtan fordulhat elő konvektív csapadék.

A következő napokban nemcsak a légnyomás, hanem a hőmérséklet is emelkedik, köszönhetően egy anticiklonnak, ami szubtrópusi eredetű levegőt szállít a Kárpát-medencébe.

A felhős dunántúli részeken reggel csökken a felhőzet, a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A délnyugati, nyugati határnál, az Alpokalján nem kizárt zápor, esetleg zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Ami a folytatást illeti, erősödik a nappali felmelegedés, és nagyrészt száraz levegő érkezik; vasárnap már nedvesebb léghullámok érkeznek, ezáltal elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, nagyobb számosságban inkább az ország északnyugati felén – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Jövő hét csütörtökön egy hidegfront érkezhet.

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Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
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Horváth Péter
a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
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