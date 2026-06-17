Komoly AI-tilalomról döntöttek, uniós szinten érvényes lesz

A 423 szavazattal, 57 ellenében és 174 tartózkodás mellett elfogadott szabályozás tiltja azon mesterséges intelligencia rendszerek használatát, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak, vagy olyan képeket, videókat és hanganyagokat hoznak létre, amelyek azonosítható személyek intim testrészeit vagy szexuálisan tevékenységeket ábrázolnak az érintettek beleegyezése nélkül.

A szolgáltatók nem hozhatják forgalomba ezeket a rendszereket az EU-ban, kivéve, ha megfelelő műszaki biztosítékokkal rendelkeznek ahhoz, hogy megakadályozzák az ilyen anyagok létrehozását. A tilalom azokra a felhasználókra is vonatkozik, akik e célra használják az alkalmazásokat.

A vállalatoknak december 2-ig kell rendszerüket megfelelővé tenniük a szabályok betartásához. Addig a mesterséges intelligenciát alkalmazó szolgáltatóknak olyan biztosítékokat kell kidolgozniuk, amelyek megakadályozzák az ilyen tartalmak létrehozását.

A megállapodás továbbá egyértelművé teszi, hogy mesterségesintelligencia-rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú MI-modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően, amennyiben a modellt és a rendszert ugyanaz a szolgáltató fejlesztette ki, és felsorolja azokat a kivételeket, amelyek esetében továbbra is a nemzeti bűnüldözési, határigazgatási és igazságügyi hatóságok és pénzügyi intézmények maradnak illetékesek.

A jogszabályt most az Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia.