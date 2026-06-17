Itt is az újabb kormányszóvivői tájékoztató időpontja

Az úgynevezett orvosbárók rendszerét azért kell felszámolni, mert ezek az egészségügyi oligarchák a hatalmuk érdekében megakadályozzák a tudás átadását, és ezzel tovább csökkentik az ellátás minőségét, illetve növelik a létszámhiányt – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter mondta az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy nyilvános pályázatokon kellene kiválasztani a kórházigazgatókat.