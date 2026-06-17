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Szondi Vanda, Köböl Anita és Magyar Éva kormányszóvivõk (b-j) a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi sajtótájékoztatón 2026. május 27-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Itt is az újabb kormányszóvivői tájékoztató időpontja

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A szerdai kormányülést követően csütörtön várják a kormányszóvivők a sajtó képviselőit.

Csütörtök délelőtt 11 órakor újra kormányszóvivői tájékoztató lesz a belvárosi Kálmán Imre utcában – tudatta a kormányzati kommunikáció.

Az InfoRádió és az Infostart élőben jelentkezik majd, tartson velünk csütörtök délelőtt!

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Kezdőlap    Belföld    Itt is az újabb kormányszóvivői tájékoztató időpontja

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kormányszóvivői tájékoztató

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Az úgynevezett orvosbárók rendszerét azért kell felszámolni, mert ezek az egészségügyi oligarchák a hatalmuk érdekében megakadályozzák a tudás átadását, és ezzel tovább csökkentik az ellátás minőségét, illetve növelik a létszámhiányt – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter mondta az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy nyilvános pályázatokon kellene kiválasztani a kórházigazgatókat.
 

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