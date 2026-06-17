Itt is az újabb kormányszóvivői tájékoztató időpontja

Csütörtök délelőtt 11 órakor újra kormányszóvivői tájékoztató lesz a belvárosi Kálmán Imre utcában – tudatta a kormányzati kommunikáció.
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Csütörtök délelőtt 11 órakor újra kormányszóvivői tájékoztató lesz a belvárosi Kálmán Imre utcában – tudatta a kormányzati kommunikáció.
Az InfoRádió és az Infostart élőben jelentkezik majd, tartson velünk csütörtök délelőtt!
Változatlanul hagyta az amerikai jegybank az alapkamatot. Idénre valamivel alacsonyabb növekedést vár a jegybank. 2026-ra jócskán megemelte a jegybank az inflációs várakozását. Kevin Warsh Fed elnök akciócsoportokat hoz létre a teljes monetáris politika átvilágítására. Az eredmények őszre várhatóak.
Tatabánya 5,5-szörös drágulással vezet, Debrecen a milliós szint küszöbén, Budapest pedig lemaradni látszik.
The 14-paragraph memo includes an end to fighting, an agreement that Iran will never have a nuclear weapon, and a $300bn redevelopment package for Iran.