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A zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha (b3) véd a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja elsõ fordulójának Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Enyhíthetik a világhírűvé vált kapus nagy bánatát, az amerikai külügy lépett

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Az Egyesült Államok külügyminisztériuma azt állítja, hogy segíteni próbál a Zöld-foki Köztársaság 90 perc alatt világhíressé lett kapusa, Vozinha édesanyjának eljutni a világbajnokságra.

Vozinha a válogatottjának világszenzációt keltő, a favorit spanyolok elleni gól nélküli döntetlenje után azt nyilatkozta, hogy édesanyja azért nem tudott részt venni a mérkőzésen, mert nem tudta megfizetni a belépési vízum óvadékát.

„Nem tud itt lenni a vízum miatt… a pénz miatt, amit a vízumért kell fizetnünk” – mondta az újságíróknak a mérkőzés után. –„Szeretném, ha itt lenne.”

A Zöld-foki-szigetek egyike annak az 50 országnak, amelyek állampolgárait a Trump-adminisztráció 5000–15 000 dolláros óvadék megfizetésére kötelezi, mivel állítólag magas az ezen országokból beutazók között azoknak az aránya, akik a vízumuk lejárta után is maradnak az Egyesült Államokban.

Vozinha édesanyjának kérelmével kapcsolatban a külügyminisztériumi tisztviselő azt mondta, hogy a kérelemről nincs feljegyzés. A tisztviselő azt is megjegyezte, hogy az óvadék alóli mentesség „a játékosok minden rokona” számára biztosított.

„Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának nincs feljegyzése arról, hogy a kérdéses személy vízumot kért volna. A játékosok minden rokona jogosult a vízumkötvény alóli mentességre, és a Külügyminisztérium aktívan felveszi a kapcsolatot a játékos családjával, hogy segítséget nyújtson a vízumügyintézéssel kapcsolatban” – mondta a tisztviselő.

A Külügyminisztérium a weboldalán megjegyezi, hogy „a biztosítékkötelezettség alól mentesülnek azok a sportolók és csapattagok – beleértve az edzőket, a szükséges támogató szerepet ellátó személyeket és a közvetlen hozzátartozókat –, akik a 2026-os FIFA-világbajnokságon részt vevő országok állampolgárai, és igazolják, hogy megfelelnek a vízum összes követelményének.”

A Zöld-foki-szigetek legközelebb magyar idő szerint hétfő hajnalban lép pályára Uruguay ellen, Miamiban. Talán már Vozinha édesanyjának szemei előtt.

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