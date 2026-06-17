Az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta az Iránnal létrejött megállapodás szövegét

A megállapodás alapján a felek azonnal leállítják a katonai műveleteket minden fronton, beleértve Libanont is. Az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen tiszteletben tartja a másik szuverenitását és területi integritását, és tartózkodik attól, hogy a másik belügyeibe beavatkozzon.

Rendelkeznek továbbá arról, hogy az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja Irán tengeri blokádját, Irán pedig azonnal biztosítja a szabad és 60 napig díjmentes áthaladást a kereskedelmi hajók számára a Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Államok vállalja, hogy a végleges megállapodást követő 30 napon belül visszarendeli katonai erőit Irán közeléből.

A megállapodás aláírása után Irán azonnal felújíthatja olajexportját.

Az Egyesült Államok a régióbeli partnerekkel együtt legkevesebb 300 milliárd dollár értékű újjáépítési és gazdaságfejlesztési programokat dolgoz ki Irán számára. Ennek a mechanizmusnak a gyakorlati megvalósításáról a végleges megállapodásban rendelkeznek majd.

A felek vállalják, hogy ennek a keretmegállapodásnak az aláírása után legfeljebb 60 napon belül kidolgozzák a végleges megegyezést, a határidő közös megegyezéssel hosszabbítható.