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Nyitókép: Unsplash.com

Az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta az Iránnal létrejött megállapodás szövegét

Infostart / MTI

Amerikai tisztségviselők Washingtonban nyilvánosságra hozták szerdán az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás szövegét, amely szerint Irán megerősíti, hogy nem áll szándékában atomfegyvert létrehozni, és vállalja dúsítotturán-készletének hígítását a vele szemben érvényben levő szankciók és a befagyasztott vagyonok feloldásáért cserébe.

A megállapodás alapján a felek azonnal leállítják a katonai műveleteket minden fronton, beleértve Libanont is. Az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen tiszteletben tartja a másik szuverenitását és területi integritását, és tartózkodik attól, hogy a másik belügyeibe beavatkozzon.

Rendelkeznek továbbá arról, hogy az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja Irán tengeri blokádját, Irán pedig azonnal biztosítja a szabad és 60 napig díjmentes áthaladást a kereskedelmi hajók számára a Hormuzi-szoroson. Az Egyesült Államok vállalja, hogy a végleges megállapodást követő 30 napon belül visszarendeli katonai erőit Irán közeléből.

A megállapodás aláírása után Irán azonnal felújíthatja olajexportját.

Az Egyesült Államok a régióbeli partnerekkel együtt legkevesebb 300 milliárd dollár értékű újjáépítési és gazdaságfejlesztési programokat dolgoz ki Irán számára. Ennek a mechanizmusnak a gyakorlati megvalósításáról a végleges megállapodásban rendelkeznek majd.

A felek vállalják, hogy ennek a keretmegállapodásnak az aláírása után legfeljebb 60 napon belül kidolgozzák a végleges megegyezést, a határidő közös megegyezéssel hosszabbítható.

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