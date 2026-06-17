Magyar világcsúcs az erőemelő-vb-n – videó

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a sportoló guggolásban 300 kilogrammos országos csúccsal zárt, majd fekvenyomásban ugyan egy technikai hiba miatt értékes kilogrammok maradtak a platformon, de a verseny végére így is 835,5 kilogrammos összetett eredményt ért el, amely új országos rekord és egyéni csúcs lett.

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Felhúzásban a Világjátékok-ezüstérmes Enahoro második kísérletére 383 kilogrammot teljesített, amellyel megdöntötte saját világrekordját. Ez volt pályafutása ötödik világcsúcs-javítása ebben a fogásnemben.

„Legutóbb 2023-ban javítottam a csúcson, és azóta is megvolt bennem a potenciál, hogy újra megdöntsem. Különösen jó érzés, hogy három év után ismét sikerült.

Vegyes érzéseim vannak, mert az összteljesítményem miatt maradt bennem hiányérzet, de a cél továbbra is ugyanaz: fejlődni és egyszer világbajnoki aranyérmet szerezni Magyarországnak”

– mondta Enahoro Asein.

Fekete Miklós szövetségi kapitány szerint nem a világrekordra készültek.

„Hanem arra, hogy lőtávolban legyünk egy éremhez. Tudtuk, hogy ehhez kockáztatni kell, ezért nagyokat léptünk előre a fogásválasztásoknál. Enahoro először guggolt versenyen 300 kilogrammot, felhúzásban pedig nem 380,5 kilogrammra mentünk rá, hanem rögtön 383-ra. Ez jó döntésnek bizonyult, hiszen senki nem tudott a közelébe kerülni. A 83 kilogrammos kategória talán még soha nem volt ennyire erős, ezért különösen értékes ez az eredmény. Az összetett negyedik hely, a felhúzásban szerzett világbajnoki aranyérem és az új világcsúcs egyaránt azt mutatja, hogy a világ élvonalában vagyunk” – fogalmazott.

A magyar siker jelentőségét Berke Lóránd, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke is kiemelte.

„Enahoro Asein teljesítménye ismét bebizonyította, hogy a világ legjobbjai között van a helye. A Világjátékokon már láthattuk, milyen magas szinten képes versenyezni, és örömmel tapasztaltuk, hogy ezt a formát a világbajnokságon is tovább tudta vinni. Évek óta meghatározó alakja a sportágnak, felhúzásban többszörös világcsúcstartóként folyamatosan feszegeti a határokat. Az ilyen eredmények túlmutatnak az érmeken: inspirációt jelentenek az egész magyar erőemelő közösség számára. Büszkék vagyunk arra, hogy ismét a világ élvonalában képviselte Magyarországot” – nyilatkozott.