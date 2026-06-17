Használt-e a megöntözés? Így áll most a Balaton vízszintje

A Balaton vízszintjéért aggódók kedvenc oldala a Vízügyi honlap, annak is a Balaton adatait mutató táblázata.

Aki ebbe belemerül, azt láthatja, hogy a magyar tenger szintje június eleje óta eléggé pontosan követi a csapadékos időszakok megjelenését.

A legnagyobb ingadozást a hónap közepén lehetett látni: 11-e és 14-e között 14 centiméter "tűnt el". Az elmúlt napokban visszaállt az átlagos szint és csupán néhány centiméteres mozgások mutatkoznak.

Most viszont jön a kánikula, ez pedig inkább apasztja a tavat, a párolgás miatt. A szakemberek szerint azonban nem kell aggódni, a Balaton vize még kiválóan megfelel mind a strandolók, mind pedig a hajósok igényeinek.

A balatoni vízállás keddig tovább csökkent a tartós meleg és csapadékszegény időjárás miatt. Június 16-án reggel a Balaton átlagos vízszintje 78 centiméter volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez azonban nem a tó átlagmélységét jelenti - írja a VEOL.

Szerdán 13 órakor 81 centimétert mértek, tehát az érkező csapadéknak volt hatása.

A szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a tó állapotát, hiszen a vízszint alakulása kiemelt jelentőségű a turizmus és a vízi közlekedés szempontjából is. A strandolás és a vízi turisztikai szolgáltatások zavartalanul működnek, így a nyaralóknak nincs okuk aggodalomra. A meteorológiai előrejelzések szerint ugyanakkor kedd estére és éjszakára növekedhet a csapadék esélye: nyugat felől erősebben megnövekvő felhőzet érkezik, amely akár enyhítheti is a további apadást – írja az igazgatóság.

A szakértők szerint a következő napok időjárása döntő lehet abban, hogy megáll-e a vízszint csökkenése, vagy tovább apad a magyar tenger a nyári főszezon elején.