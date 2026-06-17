Ukrajna megerősítette, csapást mért egy orosz tankerre – a gyerekeket szállító busz elleni támadást tagadta

A vezérkar a Telegramon azt írta, hogy a tartályhajót sikeresen eltalálták, a keletkezett károk mértékét pedig még vizsgálják.

A közlemény szerint az ukrán erők csapást mértek az Észak-krími-csatorna felett átívelő közúti hídra Sztavki közelében, valamint egy másik hídra Vojinka térségében, Herszon megye orosz megszállás alatt álló részén.

A 244,6 méter hosszú tartályhajót Moszkva a nemzetközi szankciók megkerülésével olaj és kőolajtermékek szállítására használta; a hajó az Európai Unió, Svájc, Nagy-Britannia, Kanada és Ukrajna szankciós listáján is szerepel – írta az Interfax-Ukrajina hírügynökség a vezérkar közleményére hivatkozva.

A vezérkar közlése szerint kedden és szerdára virradóra több olyan létesítményt is támadtak, amelyek az orosz hadsereg logisztikai műveleteit és csapatmozgásait szolgálják a megszállt területeken. Találat ért egy parancsnoki és megfigyelőállást, valamint egy irányítóközpontot a Donyeck megyei Velika Novoszilka közelében. Emellett olyan állásokat is célba vettek, ahonnan az orosz erők drónokat irányítanak a Zaporizzsja megyei Kamjanszke és Novoprokopivka, a Donyeck megyei Ivanopillja és Komar, a Herszon megyei Oleski, valamint a Dnyipropetrovszk megyei Malijivka térségében.

A vezérkar szerint az oroszországi Kurszki területen, Korovjakovka és Kucserov közelében szintén drónirányító állásokat értek csapások.

Az orosz árnyékflottához olyan, nehezen azonosítható hajók tartoznak, amelyekkel Moszkva a nyugati szankciókat kijátszva szállít olajat és más árukat.

„Valótlan”

Az ukrán hadsereg valótlannak nevezte azokat az orosz állításokat, amelyek szerint ukrán dróncsapás ért volna egy gyerekfocicsapatot szállító autóbuszt az oroszországi Brjanszk megyében. „Hangsúlyozzuk, hogy az érintett időszakban az ukrán védelmi erők nem vetettek be pilóta nélküli repülőeszközöket brjanszki célpontok ellen” – áll az ukrán fegyveres erők vezérkarának Telegramon kiadott közleményében.

A megye kormányzója szerda reggel arról számolt be, hogy ukrán dróncsapás ért egy fehérorosz gyermekeket szállító autóbuszt a nyugat-oroszországi, Ukrajnával határos régióban, amely során egy ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek.